Ирина Шейк пришла на премьеру фильма Брэдли Купера в наряде с неприличным декольте

Ирина решила поддержать экс-возлюбленного и пришла на премьеру его нового фильма «Аллея кошмаров». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в 2019 году, но продолжают очень тепло общаться. Супермодель и голливудский актер воспитывают вместе 4-летнюю дочь Лею. Неудивительно, что Ирина решила поддержать экс-возлюбленного и пришла на премьеру его нового фильма «Аллея кошмаров». Показ картины режиссера Гильермо дель Торо прошла в Нью-Йорке. Для выхода в свет манекенщица выбрала очень необычный наряд, который моментально привлек внимание фотографов.

Ирина появилась в зале в брючном костюме в полоску и кожаном боди с глубоким декольте. Вырез был настолько нескромным, что практически не скрывал прелестей 35-летней модели. Некоторые зрители даже решили, что подобный наряд выглядит слишком неприлично для похода в кино. Впрочем, Ирина настолько хороша, что мужская часть зрительного зала наверняка была благодарна ее стилисту за этот образ.

Некоторые зрители решили, что подобный наряд выглядит слишком неприлично для похода в кино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина не позировала вместе с Брэдли: перед камерами фотографов Купер красовался вместе со своей коллегой по фильму Руни Марой. Но свои хорошие отношения модель и актер не скрывают, они часто проводят время вместе. Например, недавний День Благодарения Брэдли встретил вместе с Ириной и дочкой Леей. По словам очевидцев, Шейк видели направляющейся к дому экс-супруга в центра Нью-Йорка. Они провели вечер вместе с Леей. Шейк не осталась у Купера на ночь, но вернулась в дом Купера на следующий день, чтобы забрать дочь. А через два дня семейство в полном составе вновь видели вместе.

Ирина появилась в зале в брючном костюме в полоску и кожаном боди с глубоким декольте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брэдли часто забирает дочь из детского сада и из балетной студии, которую посещает Лея. Кроме того, они с Ириной появляются вместе на всех детских праздниках, днях рождения друзей девочки и прочих маленьких торжествах.

После расставания ни Купер, ни Шейк так и не завели новых серьезных отношений. Хотя Ирине приписывали роман с экс-супругом Ким Кардашьян Канье Уэстом. В июне этого года западные таблоиды разразились сенсационной новостью: рэпер встречается с русской супермоделью. Папарацци сфотографировали пару вместе на Лазурном берегу. Впрочем, спустя пару месяцев появились слухи об их расставании. Окружение музыканта поведало, что Ирина и Канье встречались около пяти месяцев, их чувства якобы сгубили слишком насыщенные рабочие графики.

Перед камерами фотографов Купер красовался без Ирины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сама Ирина слухи об отношениях с Уэстом не подтвердила, но и не опровергла. В интервью журналу HighStyle модель ответила на расспросы максимально уклончиво.

- Завтра пойдет слух, что я встречаюсь со своим швейцаром, и что тогда? – саркастически спросила Ирина. - А потом, послезавтра, будет кто-то другой. Послушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, просто я стараюсь держать это при себе.