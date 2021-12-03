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В мире3 декабря 2021 5:25

Очередной канцлер Австрии готовится к отставке

Правительство республики только месяц назад получило нового руководителя
Юрий МАЙБОРОДА
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Александр Шалленберг готов уйти в отставку.

Александр Шалленберг готов уйти в отставку.

Фото: REUTERS

Занявший в октябре кресло канцлера Австрии Александр Шалленберг заявил, что готов уйти в отставку.

Его решение прозвучало после того, как предыдущий лидер страны Себастьян Курц сообщил о своем намерении закончить политическую карьеру.

Место федерального канцлера Австрии Александр Шалленберг, до этого руководивший внешнеполитическим ведомством республики, занял после того, как Курц подал в отставку в связи с обвинениями в коррупции и подкупе журналистов.

Все обвинения в свой адрес Курц назвал ложными и, покинув кресло канцлера, остался лидером победившей на парламентских выборах в 2019 году Австрийской народной партии. Теперь же он намерен оставить и этот пост.

– Я не намерен и никогда не собирался брать на себя полномочия председателя новой народной партии. Я твердо убежден, что обе должности, главы правительства и главы партии, получившей большинство, должны быть сосредоточены в одних руках, – заявил Шалленберг.

Предполагается, что полномочия лидера партии Курц намерен передать Карлу Нехаммеру, занимающему сейчас пост федерального министра внутренних дел. По мнению экспертов, именно Нехамммер может стать новым канцлером Австрии.

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