На Украине объявили охоту на Рината Ахметова

Бизнесмен Ринат Ахметов. Фото: YouTube

В офисе президента Украины ликуют: объявленный оппозицией на 1 декабря майдан (он же по версии Зеленского – государственный переворот) оказался сборищем "зайчиков".

- Они обещали нам революцию, Майдан 1 декабря, разгон студентов, мы помним всю эту дату, день голосования украинцев за независимость 30 лет назад. И что, эти зайчики даже палаток не поставили. Они же обещали бессрочную акцию протеста, - издевается над собравшимися в это день радикальными националистами советник главы ОПУ Алексей Арестович, прославившийся неадекватными заявлениями. И резюмирует. - Это самая короткая в мире бессрочная акция протеста, которая продлилась два часа и все. Это просто несерьезно, не о чем разговаривать.

Вот только зря радуются и торжествуют преждевременно. Объявленный Зеленским чуть ли не главным "пророссийским" заговорщиком самый богатый украинский олигарх Ринат Ахметов в тот день просто не был на Украине, а получал почетную награду в честь юбилея своего футбольного клуба "Шахтер". Да и, судя по составу митинговавших 1-го декабря у здания Верховной рады, "ахметовских титушек" там и близко не стояло, поскольку все обвинения заключались в том, что Зеленский – "агент Кремля", а в таком случае Ахметов "агент Кремля" еще больший. Ахметов еще не включился в борьбу с Зеленским, в отличие от Порошенко, радикалов из запрещенного в России "Правого сектора" и прочих банд. Но неминуемо будет вынужден это сделать, потому что у Зеленского и его команды слишком разгорелись аппетиты. Это Зеленский не хочет мирно сосуществовать с Ахметовым, а не наоборот. Помимо обвинения Ахметова в подготовке госпереворота, у Зеленского проскочило во время пресс-марафона почти истерическое недовольство тем, что у него нет никаких медиа, нет телеканалов и прочих СМИ.

И вот подоспела целая цепочка доказательств того, что на Украине на Ахметова объявлена охота. Тот самый Арестович признался в открытую, что государство может национализировать все активы Ахметова, контролирующего почти 80% электрогенерации в стране.

- Я не знаю, будет ли национализация, но такой вариант точно лежит на столе. Все разумные люди понимают, что если человек, являясь монополистом, ставит под угрозу энергетическую безопасность воюющей страны, которая в очень сложных условиях находится, государство просто прекратит играть в эти игры и национализирует на фиг все. Или ту часть, которая обеспечивает энергетическую безопасность, это надо очень четко понимать, - разоткровенничался Арестович.

На слова этого персонажа, периодически обращающего на себя внимание неадекватными заявлениями, можно было бы не обращать внимания (мало ли что бормочет или кричит патентованный потенциальный пациент психлечебницы), но в данном случае Арестович, как оказалось, просто проговорился. Поскольку неожиданное подтверждение его слов пришло от Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

- Я никого не называю мятежником, олигархом или правонарушителем, но я имею право в такой острый для страны момент активизировать расследование целого ряда уголовных производств для того, чтобы убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики, - заявила она в "Фейсбуке". – Мы (прокуратура – прим. авт.) провели предварительный анализ всего массива уголовных производств, и сейчас выяснилось, что речь идет о более 200 делах. Эти 200 дел – результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики с орбиты этого влиятельного человека. Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен.

Владелец телеканалов, угольных предприятий и компаний в сфере энергетики – лишь один человек на Украине подпадает под комплексное сочетание перечисленных признаков. И этот человек - Ринат Леонидович Ахметов.

Ринату Ахметову объявлена война. На пресс-марафоне Зеленский обозначил Ахметову возможность прийти покаяться в грехах и поделиться, оставив какие-то активы себе. Ринат Леонидович каяться и делиться не захотел. И теперь Зеленским и его командой вопрос поставлен совершенно недвусмысленно: Ахметов или победит, или погибнет. Потому что национализация всех его активов и будет означать не просто поражение, а его фактическую гибель. Никаких вариантов отступления, чтобы сохранить стратегические возможности, у него в случае поражения не останется. Ему не оставили выбора. Глядя на происходящее на Украине поневоле вспоминается рассказ Путина из его детских воспоминаний о бесстрашии крысы, загнанной в угол. Двумя сотнями уголовных дел Ахметова загнали в тот самый угол.

Но в этой объявленной войне у Ахметова весьма сильные позиции. К тому же, могут объявиться неожиданные ситуативные союзники, понимающие, что вслед за Ахметовым начнут щемить и нивелировать "под ноль" и их самих. Или противники Зеленского, готовые к любому союзу для его свержения.

Очень похоже, что серьезная борьба только начинается, и третий майдан на Украине уже не за горами. Со всеми вытекающими (или замерзающими, в зависимости от сезона) последствиями. Не самое удобное время выбрал Зеленский для войны с энергетическим олигархом – разгар отопительного сезона. А, может, наоборот. Васе зависит от того, кто воспользуется козырями отопительного сезона: Ахметов, обеспечивающий квартиры и дома украинцев теплом и светом, или Зеленский, который будет "вынужден спасать украинцев от темноты и замерзания". Очень нынешнему президенту Украины своих медиа хочется, раз на сцене выступать больше не дают. Неужто смог накликать настоящий госпереворот, а не фейковый для поднятия своего рейтинга?

Все только начинается.