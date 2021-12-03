В Москве обсудили развитие здравоохранения в России

Фото предоставлено фондом Росконгресс.

1 декабря на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся цикл экспертных дискуссий «Здравоохранение в России – 2021». Деловая программа мероприятия охватила широкий круг вопросов развития здравоохранения в России, в том числе переход к модели ценностно-ориентированного здравоохранения. Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Комитет Государственной Думы РФ по охране здоровья.

В экспертных дискуссиях приняли участие председатель комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Дмитрий Хубезов, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев, заместитель Председателя Счётной палаты Российской Федерации Галина Изотова, директор Глобальной платформы ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями Светлана Аксельрод, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Андрей Каприн, директор ГБУЗ города Москвы «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий» Сергей Морозов, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Наталья Мокрышева, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Мазус, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Ольга Кобякова, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина, директор Высшей школы управления здравоохранением Руслан Хальфин и другие.

По словам председателя комитета по охране здоровья ГосДумы Дмитрия Хубезова, в условиях пандемии коронавируса следует ускорить переход системы здравоохранения на личностно-ориентированную модель: «Ценностно-ориентированная модель здравоохранения предполагает развитие персонализированного здравоохранения, переход к превентивной медицине. Создание генетического паспорта пациента позволит еще на доклинической стадии выявлять угрозу развития заболевания, и либо предотвратить, либо значительно снизить риск его развития. Медицинские учреждения будущего должны ставить на первое место контроль конечного результата, эффективность работы с точки зрения заботы о пациентах».

Участники дискуссий обсудили вызовы, с которыми на сегодняшний день сталкивается система здравоохранения России, какие основные направления системы медицинской помощи требуют первоочередной модернизации, как выстроить пациенториентированное здравоохранение и превратить пациента в надежного партнера государства в борьбе за собственное здоровье.

Особое внимание было уделено борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, восстановлению здоровья пациентов после COVID-19, а также национальной лекарственной безопасности. По итогам экспертных дискуссий был разработан ряд конкретных предложений, направленных на решение актуальных вопросов в области развития здравоохранения в России. Участники поддержали разработку федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом, а также анонсировали создание цифровой платформы для объединения лучших практик по медицинской реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Платформа создается как экспертно-аналитический и информационный ресурс, и станет интерактивной дискуссионной площадкой обмена опытом медицинской реабилитации пациентов.

Итоги дискуссий лягут в основу программы Форума «Здоровое общество» в рамках предстоящего Российского инвестиционного форума, который состоится 17-19 февраля в Сочи.