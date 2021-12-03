"Саботаж" украинских военных в Крыму был проявлением их здравого смысла

5 марта 2014 г. Военные севастопольской бригады тактической авиации им. Покрышкина на территории военной части в районе аэропорта "Бельбек". Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн хлестко щелкнул Киев по носу. В статье для журнала Newsweek он написал, что "Украина добровольно отдала Крым и черноморский флот России в 2014 году". И даже обвинил Незалежную в "саботаже", когда решалась судьба полуострова.

Такое мнение радикальным образом расходится с официальной позицией Белого дома и Пентагона. Они продолжают с упорством дятла талдычить, что воссоединение полуострова с материковой Россией было "аннексией". Москва твердо отвергает эти обвинения. Ибо процедура добровольного возвращения в состав России прошла по всем нормам международного права. 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум. Он показал миру, что 97% его жителей хотят вернуться к родным берегам.

Что касается "аннексии", то это лицемерное и провокационное утверждение тех, кто не может смириться со стратегическим поражением. Оно элементарно безграмотное хотя бы потому, что аннексия предполагает силовой, вооруженный захват чужих территорий и их оккупацию. Только вот наших "оккупантов" сотни тысяч крымчан встречали со слезами радости на глазах, засыпали их цветами, как освободителей, а в церквах ставили свечи за здравие "вежливых людей" и писали лозунги-обращения "Путин, верни нас домой!".

Вот этот всенародный порыв и оглушил тогда украинских военных, которые поняли, что они не на своей земле. И именно поэтому ни на суше, ни на море не прозвучало ни единого выстрела в сторону российских солдат. Именно поэтому и не пролилась кровь. Здравый смысл возобладал.

Как сказал в те дни один из украинских офицеров: "Мы понимали, что стоим не на своей, а на русской земле, потому и не нажимали на спусковые крючки". А некоторые высшие и старшие украинские офицеры, которые понимали настрой 2 миллионов крымчан и их тягу к России, которые видели, что Крым скоро может стать американским, даже просили передать Путину, чтобы он скорее "решил вопрос". Все эти факторы учитывала и Москва, когда решила откликнуться на просьбу Крыма.

Тогда многие украинские части (бригады, полки, батальоны и роты, экипажи кораблей) в полном составе переходил на сторону россиян. Ведь именно такой "саботаж" имел в виду мистер Коэн, когда писал статью для Newsweek? Тут он прав. А ведь он был массовым: из 17,5 тысячи украинских военных, служивших в Крыму, 13,5 остались на полуострове и перешли на российскую сторону. Нет, это не феномен массового предательства, это "генное понимание" того, что когда-то Крым был подарен Украине, "как мешок картошки" (слова Путина). А возвращение его в Россию - восстановление исторической справедливости.