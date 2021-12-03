Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 12:15

Радио «КП» разыгрывает гектар земли! И множество подарков!

Есть на радио "КП" традиция: каждый Новый год мы делаем особенные подарки!
КомментироватьОставить комментарий(0)

Есть на радио "КП" традиция: каждый Новый год мы дарим вам гектар земли стоимостью в миллион рублей! И этот декабрь не станет исключением. Участок в ста тридцати километрах от Москвы достанется самому внимательному слушателю.

Чтобы выиграть супер-приз, слушайте эфир на радио "КП". Когда прозвучит кодовая фраза «Земля на миллион, второй сезон», звоните по телефону 8-800-200-97-02.

Финал состоится 26 декабря. Встретьте Новый год в статусе землевладельца! Во-первых, это звучит гордо. Во-вторых, это выглядит красиво! В-третьих, земля в наши дни - самая надежная валюта! Удачи, дорогие читатели и слушатели.

Да начнется игра "Земля на миллион"!

БИЗНЕС-ПРЕСС