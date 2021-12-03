«Невероятная»: 74-летняя Ротару на съемках затмила молодых красоток

В последний раз София Ротару приезжала в Россию в августе этого года: она выступила на конкурсе "Новая волна-2021" в Сочи. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.

София Ротару в свои годы удивляет поклонников молодостью и красотой. София Михайловна совершенно не выглядит на свой возраст, в чем в очередной раз убедились подписчики ее Инстаграма. На своей странице артистка поделилась фотографией, сделанной во время съемок новогоднего шоу. На фото Ротару стоит в окружении артисток своего балета.

- Новогодние съемки, - лаконично подписала снимок певица.

Поклонники звезды пришли в восторг от новогоднего образа исполнительницы. Они считают, что София Михайловна ничуть не уступает молодым красавицам – а, напротив, выглядит даже эффектнее, чем они. «Красоточка София Михайловна!», «Невероятная», «Выглядите великолепно и как ровесница стоящих рядом девушек», «Хочется вас видеть больше и чаще», «На фоне Софии Ротару рядом все невзрачные», «София Михайловна, потеряла вас среди девчонок!», - пишут фолловеры в комментариях.

София Михайловна поделилась снимком сделанным во время съемок новогоднего концерта. Певица выглядит просто отлично! Фото: Инстаграм.

В последние годы София Ротару нечасто выступает в Москве. И виноваты в это не только напряженные отношения между Россией и Украиной: сказывается возраст. Певица в последнее время отказывается от гастролей. В ее рабочем графике - только выступления на корпоративах по всему миру (в том числе и в России) и съемки в праздничных и телевизионных концертах. В августе этого года София Михайловна спела на фестивале «Новая волна» в Сочи. Тогда артистка тоже восхитила зрительный зал своей энергией и великолепным внешним видом.

Недавно прошел слух о том, что артистке нездоровится. Поклонников смутило всплывшее в Сети видео с одного из частных мероприятий, на котором выступила Ротару. В ролике у артистки дрожат руки, и зрители решили, что это признак серьезной болезни. Однако близкие звезды поспешили опровергнуть эти домыслы. Сестра певицы Аурика Ротару дала интервью украинскому блогеру, в котором прокомментировала на слухи о тяжелой болезни Софии Михайловы:

- Все - сплетни. Когда она была худая – писали, что это туберкулез. Писали даже, что умерла. Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Это просто сплетни, «пушку» кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают - все хорошо! - заверила сестра артистки.

Сейчас София Михайловна живет в Конча-Заспе - историческом районе на юге Киева. Это красивая территория, на которой расположились ухоженные коттеджные поселки на правом берегу Днепра.

- У них дом с сыном, невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке. Внук уже отучился, - рассказала родственница певицы.

По словам сестры, Ротару не любит светские мероприятия.

- Она любит тишину, рыбалку. Мы часто играем с ней в преферанс. Ее водитель ко мне привозит, - сообщила Аурика.