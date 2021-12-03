Пришла зима - на прилавках хурма: чем полезен этот фрукт и на что обращать внимание при выборе

При выборе хурмы наш эксперт советует обращать внимание прежде всего на цвет. Фото: Shutterstock

ПРОТИВ НАСМОРКА И МОКРОГО КАШЛЯ

- Оранжевый цвет хурмы говорит о том, что она содержит бета-каротин – предшественник витамина А, - поясняет эксперт по здоровому питанию, врач-диетолог Елена Соломатина. - В сезон простуд и непрекращающейся эпидемии ковида этот витамин особенно актуален. Поскольку он способствует укреплению защитных свойств наших слизистых оболочек, что снижает шансы вирусов прорваться внутрь клеток.

Также хурма помогает выводить излишки слизи. Именно поэтому ее рекомендуют включать в рацион при простудных заболеваниях, насморке и мокром кашле. «Фрукт улучшает отхождение мокроты и оказывает достаточно выраженное бактерицидное действие», - радует эксперт.

ЛУЧШЕ ВИДЕТЬ В СУМЕРКАХ И ВЗБОДРИТЬСЯ

А еще хурма способствует улучшению зрения, особенно в сумерках, за счет того же бета-каротина. Полезен фрукт и для профилактики возрастных заболеваний глаз. Сладкие оранжевые плоды содержат зеаксантин – каротиноид, который снижает риск развития катаракты и затвердения глазного хрусталика, рассказывает Елена Соломатина.

Также в хурме много йода, которого не хватает жителям большинства регионов России (кроме приморских). Дефицит йода делает нас слабыми, усталыми, тормозит умственную деятельность. Зимой при коротком световом дне такие проблемы еще больше усугубляются. Так что фрукт-помощник - то, что надо!

Дополнительные бонусы: в хурме много витамина С, витаминов группы В и триптофана - вещества-предшественника «гормона радости» серотонина. Плюс фрукт содержит много пищевых волокон, за счет чего улучшает пищеварение.

КСТАТИ

Превратить плод из вяжущего в мягкий и сладкий - легко!

Вяжущая хурма богата танинами, они обладают закрепляющим действием на кишечник, поясняет Елена Соломатина. А вот сладкая хурма, наоборот, послабляет. Поэтому при расстройствах кишечника эксперт рекомендует именно вяжущий фрукт. В случае противоположных проблем с ЖКТ - мягкую и сладкую хурму.

Кстати, превратить плоды из вяжущих в «расслабляющие» очень легко. Просто положите хурму в морозильник. После разморозки фрукт станет слаще и мягче.

Сок из хурмы с медицинской точки зрения хорош, если он будет с мякотью. Фото: Shutterstock

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Как выбирать и хранить

При выборе хурмы наш эксперт советует обращать внимание прежде всего на цвет. Если плоды гладкие, ровные, желтые, то, скорее всего, это китайская вяжущая хурма. Если же фрукты внутри коричневатые (можно попросить продавца чуть-чуть надрезать или поддеть ногтем), да еще с изогнутыми черными полосками на поверхности, то хурма более сладкая.

Недозревшую хурму можно положить в темный пакет вместе с яблоком или бананом - тогда она отлично дозреет за несколько дней, подсказывает Соломатина. Хранить плоды лучше всего в холодильнике. Если вы купили с излишком и боитесь, что фрукты могут пропасть, не бойтесь заморозить. Никаких полезных свойств хурма не потеряет.

А вот готовить из нее варенье врач-диетолог не советует. Во-первых, при варке разрушится значительная часть витаминов и других ценных веществ. Во-вторых, придется добавлять сахар (иначе варенье быстро покроется плесенью), а это лишние неполезные калории.

Сок из хурмы с медицинской точки зрения хорош, если он будет с мякотью. Это клетчатка, которая не даст быстро всасываться фруктовому сахару и таким образом предотвратит резкий скачок глюкозы в крови.

НА ЗАМЕТКУ

Будьте осторожны при проблемах с щитовидкой

Налегать на хурму не стоит людям, которым противопоказаны йодсодержащие продукты, предупреждает врач. Как правило, такие ограничения бывают при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы.

Также при некоторых воспалительных заболеваниях кишечника хурма может спровоцировать образование безоаров - нерастворимых соединений, которые вызывают непроходимость и могут потребовать даже удаления хирургическим путем. При таких заболеваниях людям предписывают специальные диеты, и нужно строго соблюдать их, напоминает эксперт.