От «информационного взрыва» к «информационной депрессии»

В первой части статьи из цикла «Риски будущего», подготовленной Страховой компанией ЭНЕРГОГАРАНТ в соавторстве с представителям научного сообщества, мы затронули эволюцию развития информационных технологий и их влияние на эволюционное развитие человечества. Но что же мы получили вместе с возможностями ИТ-технологий?

Риски и побочные эффекты тотальной цифровизации человечества не заставили себя ждать. Первый, и по сути, главный из побочных эффектов ИТ-революции – информационная перегрузка участников данных процессов. Это вызов не только индивидуальной человеческой психике, но и глобальной экономике. До 95% информационного потока составляют хаотичные, неструктурированные данные. Кроме того, по данным DELL EMC, хоть какому-то анализу, проверке или систематизации подвергается только около 0,5%1. Современные международные научные базы данных более чем на половину заполнены многократно продублированной и псевдонаучной информацией, в том числе статьями, которые создают компьютерные программы и самообучающиеся нейросети.

Самое большое количество недостоверной информации сегодня наблюдается в медицине. Еще в 2015 году главный редактор авторитетного международного журнала The Lancet заявил, что более 50% опубликованных научных исследований по медицине являются поддельными.2 Но уже в текущем году Хортон написал следующее: «Помимо пандемии COVID-19 человечеству угрожает массовый подрыв доверия. Люди и раньше не сильно верили политикам, но более тревожит тот факт, что общественность и должностные лица, чиновники, политики перестают доверять науке и ее представителям, ученым. Неверие в науку – это реальная угроза».

Информационный шум - главная помеха умственной деятельности современного человека. Неуправляемое распространение недостоверной и непроверяемой информации подрывает фундаментальные основы существования общества: взаимное доверие, доверие к государственным институтам, репутацию и авторитеты, презумпцию невиновности и т.д.

Другой проблемой являются рекламно-информационные рассылки. «Спам» в настоящее время составляет 70-90 % от всех электронных почтовых сообщений. В 2007 году блог New York Times назвал e-mail причиной, по которой экономика США теряет ежегодно 650 млрд долларов. Согласно исследованиям психологов, человеку нужно в среднем 25 минут, чтобы после утреннего изучения содержимого электронного «почтового ящика» вернуться к работе. Да и когда ему работать? Когнитивно-сенсорная перегрузка является стандартной причиной дезориентации и отсутствия ответной реакции у пользователя. Но в то время в мире ежедневно отправлялось «всего лишь» 30 млрд электронных сообщений, а в 2019 году уже 281 млрд.

Не стоит также забывать, что хранение и передача данных в интернете поглощает примерно 20% мировой электроэнергии, а в 2024 году на обслуживание «всемирной паутины» будет приходиться 5% всех выбросов углекислого газа в атмосферу3!

«Мгновенные устройства» и обилие информации, воздействию которой люди подвергаются посредством электронной почты и других технологических источников, может оказывать воздействие на мыслительный процесс, препятствуя глубокому мышлению, пониманию, тормозит формирование воспоминаний и затрудняет процесс обучения. Это состояние «когнитивной перегрузки» уменьшает возможность удержания информации и не позволяет соединить воспоминания, переживания, хранящиеся в долговременной памяти, оставляя мысли «тонкими и рассеянными», считает Эрик Шмидт, исполнительный директор Google.

Глобальный тренд: зависимость людей от компьютеров и гаджетов приобретает все более угрожающие формы. Согласно международным исследованиям 2020 года, среднестатистический житель планеты проводит онлайн почти 7 часов ежедневно, или сто дней в году непрерывного он-лайна…4.

Для поколения, родившегося со смартфоном и планшетом в руках виртуальный мир более понятен и важен, чем та среда, в которой существует их «физическая оболочка». Но, как раз физическая оболочка, доставшаяся нам в результате миллионов лет непрерывной эволюции, по-своему реагирует на непрерывное погружение человека в информационную среду.

По всему миру врачи и психологи выявляют все больше и больше побочных эффектов четвертой ИТ-революции. Научно доказано, что увлечение гаджетами снижает возможность концентрации на отдельно взятом тексте до тридцати секунд, а способность к написанию текстов снизилась до 140 символов (один твит). Наиболее распространенными заболеваниями в настоящее время являются: Интернет-зависимость, Онлайн-игромания, Номофобия (страх остаться без мобильного телефона), а также ухудшение зрения, слуха, деградация костно-мышечного аппарата, и болезнь Альцгеймера, которая напрямую связана с «Эффектом Google» или цифровой амнезией.

Согласно научному исследованию Николаса Карра "Делает ли Google глупее"5, у современных людей, несмотря на нахождение в непрерывном, многоканальном потоке информации, ухудшились основные умственные способности - запоминать и концентрироваться.

Отдельной темой является культура поведения человека во всемирной сети. Хейтеры, тролли, буллеры, пользуясь анонимностью, наполняют интернет негативным контентом. Соцсети вместо исходного замысла в качестве инструмента глобального созидания превращаются в полигоны для информационных битв и скандалов.

Люди устали от «фейковых новостей» и переизбытка бессмысленной, а иногда и опасной информации. По результатам социологического опроса, проведенного в США в 2019 году авторитетным Pew Research Center, 54% американцев выразили уверенность, что многократно ретранслированная, «фальшивая» информация полностью разрушает доверие между людьми и являются главной проблемой в современном мире6.

Кризис перепроизводства информации может привести нас к «Великой информационной депрессии», по аналогии с Великой экономической. К тому, что люди попросту утратят способность адекватно ориентироваться в хаотическом информационном мире и перестанут принимать разумные решения в мире реальном.

Сегодня каждому пользователю «цифровой вселенной» стоит задуматься прежде всего о культуре поведения во всемирной сети. О том, какой «след» он оставит после себя потомкам. И, главное, о том, что необходимо избирательно относиться к потребляемой информации и переходить от количества к ее качеству.

Вместо послесловия. Уже сегодня в Интернете хранится почти 100 триллионов изображений и более 10 триллионов видеоклипов и ежедневно загружается 28 изображений и 2,5 клипа на каждого жителя Земли. В 2020 году мобильное видео обогнало текстовые файлы и вышло на первое место среди всех других, производимых и потребляемых ресурсов всемирной сети.

В этой статье мы уже говорили о том, что прежде, чем изобрести письменность, люди выражали свои мысли при помощи символов и изображений. Наследие тех эпох мы можем наблюдать в виде пиктограмм, оставленных на камнях. Нынешнее поколение тоже использует язык идеограмм и смайликов в электронных сообщениях, а также, на веб-страницах. Этот графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии в 1998 году и сегодня распространился по всему миру.

Практически всеми операционными системами и приложениями для мгновенного обмена сообщениями, на сегодняшний день, поддерживаются цветные эмодзи. Некоторые операционные системы даже снабжены специальными шрифтами. В Японии, например, уже вводят эмодзи-клавиатуру. Означает ли это разворот цивилизации назад, в прошлое?

С одной стороны, широкое использование эмодзи позволяет при помощи примитивных символов упросить и увеличить скорость обмена сообщениями, а также снять языковые барьеры. С другой - не приведет ли нас такая коммуникация обратно в каменный век?

В начале, как мы помним, было слово. И, как сказал один известный политический деятель, каменный век закончился не потому, что закончились камни.

Что мы оставим в качестве памяти и знаний нашим потомкам? Будет ли это настолько же гениально (с учетом имевшихся в то время у первобытных людей подручных средств), выразительно и трогательно, как, например, стена рук - памятник, послание нам от доисторических людей? Время покажет…

Р.S. А что же страховщики? Спросите вы, уважаемые читатели.

Риск тотальной деградации человечества – риск нестрахуемый. Тем не менее, понимая актуальность проблематики, ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» активно взаимодействует с представителями научной школы информационной культуры7, сложившейся в Московском государственном институте культуры (МГИК) еще в начале 1990-х. Информационная культура – это не только умение целенаправленно работать с информацией. Это, в первую очередь, инструмент человеческого общения и эффективности социально-информационного взаимодействия. Подробности – в следующих частях цикла.

Авторы:

Авторы: А.С.Давыденко, д.э.н. генеральный директор, «Энергогарант»

Д.В.Мун, к.э.н., Русское общество управления рисками (Русриск)

В.В.Попета к.т.н., почетный энергетик РФ, основатель международного профессионального сообщества «www.Risk.today».

