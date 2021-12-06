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Общество5 декабря 2021 22:00

От «информационного взрыва» к «информационной депрессии»

Неучтенные риски четвертой ИТ-революции. Часть вторая
Василий РЫЖОВ
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Фото предоставлено пресс-службой ЭНЕРГОГАРАНТ.

Фото предоставлено пресс-службой ЭНЕРГОГАРАНТ.

В первой части статьи из цикла «Риски будущего», подготовленной Страховой компанией ЭНЕРГОГАРАНТ в соавторстве с представителям научного сообщества, мы затронули эволюцию развития информационных технологий и их влияние на эволюционное развитие человечества. Но что же мы получили вместе с возможностями ИТ-технологий?

Риски и побочные эффекты тотальной цифровизации человечества не заставили себя ждать. Первый, и по сути, главный из побочных эффектов ИТ-революции – информационная перегрузка участников данных процессов. Это вызов не только индивидуальной человеческой психике, но и глобальной экономике. До 95% информационного потока составляют хаотичные, неструктурированные данные. Кроме того, по данным DELL EMC, хоть какому-то анализу, проверке или систематизации подвергается только около 0,5%1. Современные международные научные базы данных более чем на половину заполнены многократно продублированной и псевдонаучной информацией, в том числе статьями, которые создают компьютерные программы и самообучающиеся нейросети.

Самое большое количество недостоверной информации сегодня наблюдается в медицине. Еще в 2015 году главный редактор авторитетного международного журнала The Lancet заявил, что более 50% опубликованных научных исследований по медицине являются поддельными.2 Но уже в текущем году Хортон написал следующее: «Помимо пандемии COVID-19 человечеству угрожает массовый подрыв доверия. Люди и раньше не сильно верили политикам, но более тревожит тот факт, что общественность и должностные лица, чиновники, политики перестают доверять науке и ее представителям, ученым. Неверие в науку – это реальная угроза».

Информационный шум - главная помеха умственной деятельности современного человека. Неуправляемое распространение недостоверной и непроверяемой информации подрывает фундаментальные основы существования общества: взаимное доверие, доверие к государственным институтам, репутацию и авторитеты, презумпцию невиновности и т.д.

Другой проблемой являются рекламно-информационные рассылки. «Спам» в настоящее время составляет 70-90 % от всех электронных почтовых сообщений. В 2007 году блог New York Times назвал e-mail причиной, по которой экономика США теряет ежегодно 650 млрд долларов. Согласно исследованиям психологов, человеку нужно в среднем 25 минут, чтобы после утреннего изучения содержимого электронного «почтового ящика» вернуться к работе. Да и когда ему работать? Когнитивно-сенсорная перегрузка является стандартной причиной дезориентации и отсутствия ответной реакции у пользователя. Но в то время в мире ежедневно отправлялось «всего лишь» 30 млрд электронных сообщений, а в 2019 году уже 281 млрд.

Не стоит также забывать, что хранение и передача данных в интернете поглощает примерно 20% мировой электроэнергии, а в 2024 году на обслуживание «всемирной паутины» будет приходиться 5% всех выбросов углекислого газа в атмосферу3!

«Мгновенные устройства» и обилие информации, воздействию которой люди подвергаются посредством электронной почты и других технологических источников, может оказывать воздействие на мыслительный процесс, препятствуя глубокому мышлению, пониманию, тормозит формирование воспоминаний и затрудняет процесс обучения. Это состояние «когнитивной перегрузки» уменьшает возможность удержания информации и не позволяет соединить воспоминания, переживания, хранящиеся в долговременной памяти, оставляя мысли «тонкими и рассеянными», считает Эрик Шмидт, исполнительный директор Google.

Глобальный тренд: зависимость людей от компьютеров и гаджетов приобретает все более угрожающие формы. Согласно международным исследованиям 2020 года, среднестатистический житель планеты проводит онлайн почти 7 часов ежедневно, или сто дней в году непрерывного он-лайна…4.

Для поколения, родившегося со смартфоном и планшетом в руках виртуальный мир более понятен и важен, чем та среда, в которой существует их «физическая оболочка». Но, как раз физическая оболочка, доставшаяся нам в результате миллионов лет непрерывной эволюции, по-своему реагирует на непрерывное погружение человека в информационную среду.

По всему миру врачи и психологи выявляют все больше и больше побочных эффектов четвертой ИТ-революции. Научно доказано, что увлечение гаджетами снижает возможность концентрации на отдельно взятом тексте до тридцати секунд, а способность к написанию текстов снизилась до 140 символов (один твит). Наиболее распространенными заболеваниями в настоящее время являются: Интернет-зависимость, Онлайн-игромания, Номофобия (страх остаться без мобильного телефона), а также ухудшение зрения, слуха, деградация костно-мышечного аппарата, и болезнь Альцгеймера, которая напрямую связана с «Эффектом Google» или цифровой амнезией.

Согласно научному исследованию Николаса Карра "Делает ли Google глупее"5, у современных людей, несмотря на нахождение в непрерывном, многоканальном потоке информации, ухудшились основные умственные способности - запоминать и концентрироваться.

Отдельной темой является культура поведения человека во всемирной сети. Хейтеры, тролли, буллеры, пользуясь анонимностью, наполняют интернет негативным контентом. Соцсети вместо исходного замысла в качестве инструмента глобального созидания превращаются в полигоны для информационных битв и скандалов.

Люди устали от «фейковых новостей» и переизбытка бессмысленной, а иногда и опасной информации. По результатам социологического опроса, проведенного в США в 2019 году авторитетным Pew Research Center, 54% американцев выразили уверенность, что многократно ретранслированная, «фальшивая» информация полностью разрушает доверие между людьми и являются главной проблемой в современном мире6.

Кризис перепроизводства информации может привести нас к «Великой информационной депрессии», по аналогии с Великой экономической. К тому, что люди попросту утратят способность адекватно ориентироваться в хаотическом информационном мире и перестанут принимать разумные решения в мире реальном.

Сегодня каждому пользователю «цифровой вселенной» стоит задуматься прежде всего о культуре поведения во всемирной сети. О том, какой «след» он оставит после себя потомкам. И, главное, о том, что необходимо избирательно относиться к потребляемой информации и переходить от количества к ее качеству.

Схема: Информационная иерархия DIKW (англ. data, information, knowledge, wisdom — данные, информация, знания, мудрость. Автор:Longlivetheux

Схема: Информационная иерархия DIKW (англ. data, information, knowledge, wisdom — данные, информация, знания, мудрость. Автор:Longlivetheux

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIKW_Pyramid.svg

Вместо послесловия. Уже сегодня в Интернете хранится почти 100 триллионов изображений и более 10 триллионов видеоклипов и ежедневно загружается 28 изображений и 2,5 клипа на каждого жителя Земли. В 2020 году мобильное видео обогнало текстовые файлы и вышло на первое место среди всех других, производимых и потребляемых ресурсов всемирной сети.

В этой статье мы уже говорили о том, что прежде, чем изобрести письменность, люди выражали свои мысли при помощи символов и изображений. Наследие тех эпох мы можем наблюдать в виде пиктограмм, оставленных на камнях. Нынешнее поколение тоже использует язык идеограмм и смайликов в электронных сообщениях, а также, на веб-страницах. Этот графический язык, где вместо слов используются сочетания картинок, появился в Японии в 1998 году и сегодня распространился по всему миру.

Практически всеми операционными системами и приложениями для мгновенного обмена сообщениями, на сегодняшний день, поддерживаются цветные эмодзи. Некоторые операционные системы даже снабжены специальными шрифтами. В Японии, например, уже вводят эмодзи-клавиатуру. Означает ли это разворот цивилизации назад, в прошлое?

Фото: кто ты, маска? 2021 г. Author Juliescribbles, скриншот набора эмодзи из сматрфона, 2021 г.

Фото: кто ты, маска? 2021 г. Author Juliescribbles, скриншот набора эмодзи из сматрфона, 2021 г.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Man_holding_a_laughing_emoji_mask.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_laughing.jpg

С одной стороны, широкое использование эмодзи позволяет при помощи примитивных символов упросить и увеличить скорость обмена сообщениями, а также снять языковые барьеры. С другой - не приведет ли нас такая коммуникация обратно в каменный век?

В начале, как мы помним, было слово. И, как сказал один известный политический деятель, каменный век закончился не потому, что закончились камни.

Что мы оставим в качестве памяти и знаний нашим потомкам? Будет ли это настолько же гениально (с учетом имевшихся в то время у первобытных людей подручных средств), выразительно и трогательно, как, например, стена рук - памятник, послание нам от доисторических людей? Время покажет…

Пещера рук. исп. Cueva de las Manos. Аргентина. Возраст изображений составляет 13000—9500 лет. Author Pablo Gimenez from Buenos Aires, Argentina. 2012

Пещера рук. исп. Cueva de las Manos. Аргентина. Возраст изображений составляет 13000—9500 лет. Author Pablo Gimenez from Buenos Aires, Argentina. 2012

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cueva_de_las_Manos_(6811931046).jpg

Р.S. А что же страховщики? Спросите вы, уважаемые читатели.

Риск тотальной деградации человечества – риск нестрахуемый. Тем не менее, понимая актуальность проблематики, ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» активно взаимодействует с представителями научной школы информационной культуры7, сложившейся в Московском государственном институте культуры (МГИК) еще в начале 1990-х. Информационная культура – это не только умение целенаправленно работать с информацией. Это, в первую очередь, инструмент человеческого общения и эффективности социально-информационного взаимодействия. Подробности – в следующих частях цикла.

Авторы:

Авторы: А.С.Давыденко, д.э.н. генеральный директор, «Энергогарант»

Д.В.Мун, к.э.н., Русское общество управления рисками (Русриск)

В.В.Попета к.т.н., почетный энергетик РФ, основатель международного профессионального сообщества «www.Risk.today».

Источники и литература:

Д.В.Мун, В.В.Попета, Е.В. Угринович «Прогресс и регресс, или как вернуть в научные издания научное знание?». Журнал «Информация и инновации», Сборник статей 2016 г.

Н.В.Лопатина «Информационная культура как условие эффективности социальных технологий», монография, Москва, МГУКИ, 2002 г.

МУН Д.В., ПОПЕТА В.В. «FROM FAKE TO DEEPFAKE»: УГРОЗЫ И РИСКИ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКАЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Журнал «Культура: теория и практика», №13, 2020 г.

http://theoryofculture.ru/issues/112/1320/

1 https://www.emc.com/about/news/press/2012/20121211-01.htm

2 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32064-X/fulltext?rss=yes

3 Источник https://www.bbc.com/russian/features-47567262

4 результаты исследования компании We Are Social, опубликовавшей доклад о потреблении интернета во всем мире

https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media

5 Is Google Making Us Stupid? What the Internet is doing to our brains By Nicholas Carr https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/

6 https://www.pewresearch.org/2019/06/05/an-update-on-our-research-into-trust-facts-and-democracy/

7 Автор концепции - доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой библиотечно-информационных наук, Почетный работник сферы образования Российской Федерации Н.В.Лопатина.

БИЗНЕС-ПРЕСС