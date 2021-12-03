Детей и нянь связали скотчем, а сами были в балаклавах: В таунхаус к президенту инвестиционной компании ворвались грабители

Средь бела дня в открытую дверь дома, принадлежащего семье Роберта Топкаева, зашли трое мужчин в черных балаклавах

В обстоятельствах этого весьма странного преступления сейчас разбирается московская полиция. Все случилось днем, в четверг, 2 декабря на охраняемой территории таунхаусов, что на улице Нежинской, у природного заказника Долина реки Сетунь.

Средь бела дня в открытую дверь дома, принадлежащего семье Роберта Топкаева, бывшего вице-президента инвестиционного департамента А1, а ныне действующего руководителя крупной частной инвестиционной компании, зашли трое мужчин в черных балаклавах. Странные грабители, судя по всему, отлично знали, что внутри дома люди. Но это их не остановило. Двоих маленьких детей предпринимателя вместе с нянями они связали скотчем. Сами преступники отправились на второй этаж дома. В одной из комнат находился сейф.

- Они попытались вскрыть сейф, но сделать это не смогли. После неудачной попытки они покинули дом, не взяв с собой ничего ценного, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Связанных детей и нянь в итоге обнаружил сам Топкаев, который вернулся домой. Предприниматель сразу же вызвал полицию.

- В дом зашли трое в балаклавах, детей связали скотчем, - сообщил он обстоятельства случившегося по телефону.

А уже позже во время беседы со следователем сам предприниматель предположил, что случившееся – вовсе не странное ограбление без ущерба, а попытка запугать его со стороны конкурентов. Так ли это, выясняет полиция.

Пока выйти на след преступников не удалось.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в главке столичного МВД.

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