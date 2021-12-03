О чем Путин говорил по телефону с Эрдоганом

Президенты «отметили важность «Минских соглашений» Фото: REUTERS

Вот главные темы, которые по телефону обсудили главы России и Турции:

1. Владимир Путин рассказал Реджепу Тайипу Эрдогану, как прошли трехсторонние переговоры между Арменией и Азербайджаном в Сочи по поводу Нагорного Карабаха.

«Важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами», - сообщили в Кремле.

Турецкий лидер в ответ призвал активнее использовать российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня.

2. Президенты «выразили удовлетворение» мирным процессом в Сирии.

«Военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье», - уточнили в пресс-службе нашего президента.

3. Путин и Эрдоган согласились, что мир в Ливии надо восстанавливать только при посредничестве ООН. Политики ждут, что выборы 24 декабря помогут стране вернуть целостность.

4. Российский глава заявил, что на Украине киевские власти должны «отказаться от любых попыток силового воздействия на Донбасс», в том числе от применения ударных беспилотников «Байрактар».

Президенты «отметили важность «Минских соглашений».