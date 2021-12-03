Набравшего вес «Иванушку» Григорьева-Аполлонова спутали с Юрием Антоновым

Андрей Григорьев-Аполлонов стал новым героем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Фото: кадр видео.

Солист группы «Иванушки international» Андрей Григорьев-Аполлонов стал новым героем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». 51-летний исполнитель рассказал о разводе с женой, который он пережил два года назад, и о том, почему он с тех пор предпочитает оставаться холостяком. По его словам, ему нравится чувство свободы, поэтому он не хочет вновь связывать себя узами брака. Андрей признался, что сейчас дышит полной грудью, хотя во всех своих браках жил счастливо.

Впрочем, зрителей телешоу поразили вовсе не откровения артиста, а его внешний вид. Поклонники популярной группы с удивлением отметили, что яркого и заводного парня больше нет: Андрей сильно поправился и обрюзг. В соцсетях обсуждают, как сильно изменился певец. Некоторые признаются, что при беглом взгляде на телеэкран, не разобравшись, спутали его с Юрием Антоновым. Сравнение не совсем лестное, учитывая, что мэтру отечественной эстрады все-таки уже 76 лет, а Григорьеву-Аполлонову всего 51.

Зрителей телешоу поразили вовсе не откровения артиста, а его внешний вид. Фото: кадр видео.

«Что случилось с Андреем?», «На Юрия Антонова стал похож», «Лицо спитое конкретно», «Расстроил своим внешним видом», - пишут в комментариях на странице шоу «Секрет на миллион» в Инстаграме.

Поклонники подозревают, что Андрей так сильно изменился из-за пристрастия к алкоголю. То, что его подопечный сильно выпивает, ранее подтвердил продюсер группы «Иванушки international» Игорь Матвиенко.

- Что касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то, - рассказал Матвиенко «КП» в прошлом году. - Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке. Я надеюсь, мы поборем этот недуг. Я хочу поговорить со всеми его друзьями, чтобы все помогли.

Поклонники подозревают, что Андрей так сильно изменился из-за пристрастия к алкоголю. Фото: кадр видео.

У Андрея Григорьева-Апполонова двое детей, которых ему родила бывшая жена Маша: сыновья Артемий и Иван. Артист до последнего не хотел отпускать жену и не торопился давать ей развод. Прессе музыкант говорил, что в их семье все в порядке, и что их разрыв - просто сплетни. Но Мария твердо решила перевернуть страницу своего брака и все-таки довела расставание до конца. Супруги официально развелись 10 сентября 2019 года.

Десять лет назад, в 2011 году рыжий "Иванушка" был бодрячком. Фото: Мила СТРИЖ

С рыжим «Иванушкой» Мария познакомилась, когда ей было всего 17 лет. Правда, своему кумиру девушка сказала, что ей уже 19, и он долгое время не знал настоящий возраст своей подруги – Мария «раскололась» только в 2004 году. Супруги поженились только после того, как у них родился второй сын. Говорят, их брак сгубила тяга Андрея к алкоголю.

То, что его подопечный сильно выпивает, подтвердил продюсер группы «Иванушки international» Игорь Матвиенко. Фото: кадр видео.

Весной 2019 года жена "Иванушки" стала появляться на светских мероприятиях с молодым баскетболистом Андреем Зубковым. Именно тогда и поползли слухи о том, что браку артиста пришел крах. К слову, сама Мария тоже дружит со спортом: в прошлом она – мастер спорта по теннису. В январе 2020 года у Зубкова и Марии Григорьевой-Аполлоновой родился сын Александр. Накануне рождения малыша пара расписалась в загсе.