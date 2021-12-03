В Минтруде объяснили, за счет чего в России стало меньше бедных

Снижение числа бедных в третьем квартале происходит каждый год. Оно связано с тем, что в теплое время года много сезонных работ Фото: Shutterstock

- Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности, обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, которые осуществлялись по инициативе президента, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми, - пояснили в пресс-службе Минтруда.

Правда, есть нюанс, который не дает в полной мере восхититься этой цифрой. Как пояснили в ведомстве, снижение числа бедных в третьем квартале происходит каждый год. Оно связано с тем, что в теплое время года много сезонных работ в строительстве, сфере услуг и сельском хозяйстве. Это повышает доход самых бедных слоев населения.

Кроме того, повлияли единовременные факторы, которые в будущем могут не повториться. В частности, в августе все родители получили выплаты на детей школьного возраста (по 10 тысяч рублей). По столько же в сентябре получили все пенсионеры.

Тем не менее некоторые факторы будут влиять на снижение бедности и в будущем. Речь про дополнительные выплаты для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет и для малообеспеченных родителей-одиночек.

Напомним, в 2018 году уровень бедности в России составлял 13,2%. К 2030 году он должен понизиться вдвое - до 6,6%. Это один из национальных приоритетов, утвержденных президентом и исполняемых правительством.