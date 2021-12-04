Омикрон-штамм COVID-19: В каких странах появился, с какими из них у России есть авиасообщение и кому теперь необходим карантин

Отвечаем на важные для туристов вопросы о том, как влияет на наши путешествия новый омикрон-штамм COVID-19 Фото: REUTERS

Снова закрывать границы и запрещать поездки из-за нового омикрон-штамма коронавируса не имеет смысла, считают во Всемирной организации здравоохранения. Аргументы? Запреты все равно не остановят распространение нового варианта. Но «становятся тяжелым бременем» для жизни людей и могут лишить их источников дохода.

Что в реальности? Полностью закрылись после новостей про омикрон всего три страны мира. Однако многие государства, в том числе и Россия, меняют правила въезда – требуют у путешественников дополнительные тесты и даже отправляют на карантин.

“КП” отвечает на важные для туристов вопросы о том, как новый омикрон-штамм COVID-19 влияет на наши поездки.

В КАКИХ СТРАНАХ ОБНАРУЖЕН ОМИКРОН

Таких стран уже больше тридцати, точная цифра меняется ежедневно. По данным ВОЗ, к 1 декабря о появлении нового штамма сообщили 23 государства. В пятницу, 3 декабря, Всемирная организация здравоохранения объявила, что в этом списке уже 38 стран. Хотя не не все новые случаи подтверждаются. Так было, например, с Египтом – сначала напугали, что на популярном у россиян зимнем курорте объявился омикрон, потом пришли опровержения.

Важно, что с государствами, которые стали эпицентром распространения нового штамма, у России прямого авиасообщения нет. И к хоть сколько-нибудь массовым туристическим направлениями они не относятся. Это ЮАР (77 случаев на 1 декабря) и Ботсвана (19 случаев).

В Европе больше всего заражений омикроном – в Великобритании (22 случая на 1 декабря, https://edition.cnn.com/2021/11/29/world/covid-omicron-variant-countries-list-cmd-intl/index.html) и Нидерландах (16 случаев ко 2 декабря https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-variant-concern-voc-data-2-december-2021). С обоими странами у России есть прямое авиасообщение. Однако в Нидерланды с целью туризма нашим гражданам въезд запрещен, в Великобританию возможен, но с карантином (при отсутствии прививки западными вакцинами).

В общей сложности в странах континентальной Европы (за исключением Великобритании) на 2 декабря известно о 79 случаях коронавируса нового штамма – это данные Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний (https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-omicron-variant-concern-voc-data-2-december-2021). Омикрон добрался до Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции. В основном выявлено по одному – два случая.

С большинством стран у России есть прямое авиасообщение. Однако для туристов почти во все въезд закрыт, летать могут только обладатели ВНЖ и специальных приглашений, либо необходим карантин (как в Норвегии). Единственная полностью открытая для российских туристов страна из этого списка – Греция. Там выявлен 1 случай омикрон-штамма.

На других континентах – похожая картина. Зафиксированы лишь единичные случаи, и далеко не в самых популярных у наших отпускников странах.

Азия: Гонконг, Израиль, ОАЭ, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея. Для российских отпускников открыты ОАЭ, где выявлен один случай нового штамма. Прямое авиасообщение у России есть с также Японией и Израилем, но въезд с туристическими целями и так был запрещен, а теперь обе страны вообще закрыли границы.

Африка: Ботсвана, Гана, Нигерия, ЮАР. Прямого авиасообщения ни с одной из стран нет.

Америка: Бразилия, Канада, Мексика (о первом случае объявили вечером 3 декабря), США. Мексика открыта для российских туристов, прямые рейсы летают в Канкун. Бразилия также открыта для россиян, но прямого авиасообщения нет. Прямые рейсы есть и в США, но въезд возможен лишь для вакцинированными признанными ВОЗ препаратами.

Австралия. Прямых рейсов из России нет.

КАКИЕ СТРАНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫЛИ ГРАНИЦЫ ИЗ-ЗА НОВОГО ШТАММА

На данный момент таких стран три Израиль, Марокко и Япония. Индонезия объявила, что закроет въезд для всех иностранцев с 24 декабря.

По иронии судьбы, Израиль с 1 декабря планировал открыться для гостей из России, признал “Спутник”, но появление нового штамма заставило снова отложить путешествия на Святую Землю на неопределенный срок.

Марокко было открыто для россиян, хотя и со множеством ограничений, и без прямого авиасообщения.

В Японию и Индонезию с туристическими целями наши соотечественники и так не могли приехать, однако были возможны деловые визиты.

КАКИЕ СТРАНЫ ИЗМЕНИЛИ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

Ограничения ввели очень многие страны, но касаются они в основном пассажиров из ЮАР и соседних с ней стран. Из важного для россиян:

- на Кипре с 6 декабря ПЦР-тест по прибытию должны будут сдавать все иностранцы, независимо от того, вакцинированы они или нет. Правило будет действовать до 10 января. На данный момент для въезда на Кипр россияне предъявляют сертификат о вакцинации (“Спутник V” признан) либо результат ПЦР-теста, сданного максимум за 72 часов, а также заполняют форму CyprusFlightPass. С понедельника – все перечисленное плюс ПЦР-тест по прилету.

- в Индии пассажиры международных рейсов должны заполнять форму декларации здоровья на правительственном сайте, указав все страны, где были в последние 14 дней, и загрузив результат ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета.

ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ КАКИХ СТРАН НАДО ПРОХОДИТЬ КАРАНТИН В РОССИИ

Россия с 28 ноября запретила въезд иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини (бывший Свазиленд), Танзании, Гонконга, а также иностранных граждан, кто был в перечисленных странах в последние 10 дней.

Граждане РФ могут вернуться на родину, откуда бы они ни летели. Однако все прибывающие из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании должны пройти обязательное экспресс-тестирование на коронавирус в аэропорту.

Мало того – с четверга, 2 декабря, введен обязательный карантин на 2 недели для тех, кто прибывает в Россию из ЮАР и граничащих с ней стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио "Комсомольская правда". С ЮАР граничат Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Эсаватини и Лесото. Во все эти экзотические места россияне путешествуют нечасто, карантин придется пройти максимум нескольким сотням человек.

Для прилетающих из всех остальных государств изменений нет. Нужно заполнить анкету о возвращении в РФ на сайте Госуслуги. Если есть сертификат о вакцинации, больше ничего не нужно. Непривитым же необходимо сдать ПЦР-тест в течение 3 дней.