Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 38 странах
Фото: REUTERS
Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже в 30 странах мира, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
«На данный момент «Омикрон» выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ. Основной рост заражений в Африке», – рассказала в ходе онлайн-сессии глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове.
Как отметила представитель ВОЗ, доминирующим штаммом в мире по-прежнему остается «Дельта».
Как писал сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне, вернувшиеся из поездки в ЮАР, должны будут пройти двухнедельный карантин в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам руковдителя ведомства, пока омикрон-штамм в России не выявлен.
Тем временем у двух вернувшихся в Россию из ЮАР пассажиров обнаружили коронавирусную инфекцию. Покf неизвестно, каким именно штаммом COVID-19 они заразились.