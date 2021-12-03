Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен в 38 странах Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен уже в 30 странах мира, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

«На данный момент «Омикрон» выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ. Основной рост заражений в Африке», – рассказала в ходе онлайн-сессии глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове.

Как отметила представитель ВОЗ, доминирующим штаммом в мире по-прежнему остается «Дельта».

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне, вернувшиеся из поездки в ЮАР, должны будут пройти двухнедельный карантин в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». По словам руковдителя ведомства, пока омикрон-штамм в России не выявлен.

Тем временем у двух вернувшихся в Россию из ЮАР пассажиров обнаружили коронавирусную инфекцию. Покf неизвестно, каким именно штаммом COVID-19 они заразились.