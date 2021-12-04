Новый театр и труппа, состоящая из выходцев из МХАТа: Эдуард Бояков рассказал о творческих планах

Эдуард Бояков. Фото: Петр Захаров

Проект требует огромных вложений, но уже есть спонсоры и партнеры. Названия нового театра еще нет. Но Бояков пообещал его скоро объявить. Весной - первые спектакли. Осенью - полноценный репертуар.

В программу театра, как мы поняли, войдут и новые постановки, которые планировались еще во МХАТе, например, спектакль «Скупой» по Мольеру с Леонидом Якубовичем. И спектакли, уже вышедшие на мхатовской сцене. Это прежде всего «Лавр». «Мы либо купим на него права, либо просто сделаем новую редакцию. Наши попечители ведут переговоры с МХАТом», – сказал Бояков. Начинает репетировать спектакль «Снежная королева» режиссер Рената Сатириади, Эдуард Бояков поставит спектакль по роману Андрея Рубанова «Хлорофилия». Запланирован спектакль по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Партнерами, по словам Боякова, могут стать бывшие попечители МХАТа (группа УГМК и «Институт культурной политики»), МТС и писатель Захар Прилепин. После ухода Боякова из МХАТа Совет попечителей прекратил сотрудничество с театром, которым сегодня руководит Владимир Кехман.

Про МХАТ, который Эдуард Бояков покинул месяц назад (новый генеральный директор предложил ему написать заявление об уходе по собственному желанию), он пока не говорит. Вот года через полтора, когда что-то будет понятно про новых лидеров, тогда можно сказать.

«Идеи, творческое братство, энергию, содружество поколений, добрые традиции художественного театра мы берем с собой. Глупость, некомпетентность, торгашество, инерцию рабства, чиновническую чванливость, подлость и предательство - оставляем за спиной, - написал Бояков в FB. - Сегодня, мы зовем друзей, партнеров и зрителей, которые знают, что сохраняя веру и традицию, можно строить новое и актуальное, можно получить шанс оставить что-то живое после себя».