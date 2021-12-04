Беглые либералы огорчились – вопреки их надеждам Россия не развалилась

Даже объединиться эта несистемная оппозиция так ни разу и не смогла, раздираемая внутренними противоречиями и личными амбициями своих лидеров

В Вильнюсе прошел и завершился двухдневный, уже XI «Форум свободной России». Деятели оппозиции, сбежавшие из страны, провели их уже столько, что в скором времени догонят по количеству съездов "Единую Россию", а КПСС могут даже обогнать. Результаты, правда, у несистемных российских либералов стремятся к полному и абсолютному нулю. Даже объединиться эта несистемная оппозиция так ни разу и не смогла, раздираемая внутренними противоречиями и личными амбициями своих лидеров.

Впрочем, нет, чуть не ошибся. На форум не приехали соратники Алексея Навального из признанного в России экстремисткой организацией ФБК, что лишний раз подтвердило неспособность этой тусовки к объединению.

Вот и в этот раз ничего эпохального на форуме так и не произошло… Хотя, казалось бы, здесь были все: "Никита, Стас, Гена турбо и Дюша Метелкин". Простите, это о другом. В Вильнюсе действительно собрались многие из сбежавших из России, от крайне правых националистов до ультралевых либералов. В их числе Владислав Иноземцев, Гарри Каспаров, Геннадий Гудков, Евгений Чичваркин, Сергей Гуриев, Игорь Чубайс, Илья Пономарев, Сергей Алексашенко, Даниил Константинов, Альфред Кох, Аркадий Бабченко, Ольга Романова, украинские националисты, лидеры запрещенных в России националистических движений из Башкирии, Коми и так далее. Вишенкой на торте стало присутствие на собрании беглого экс-олигарха Михаила Ходорковского. Объединяли всех их две общие характеристики – в большинстве своем они сбежали из России, и все они ненавидят нашу нынешнюю страну до крайней степени, стараясь гадить России везде, где только возможно. И пытаясь делать это даже там, где невозможно.

Главную цель собравшихся невольно раскрыл Ходорковский. "Россия может быть либо единой, либо демократической", - заявил он, что следует расценивать их стремление к "демократической России", как признание в усилиях по распаду и раздроблению нашей страны.

И все же, нынешний форум сильно отличается от предыдущих. В первую очередь своими итогами. О чем бы ни начинали говорить сбежавшие оппозиционеры, заканчивали они всегда одинаково – у них ничего не получилось, и с Россией ни они, ни Запад ничего не могут сделать. Даже Запад, на который они возлагали такие надежды, оказался бессилен.

- Вечная российская надежда, что Запад нам поможет, мне кажется, абсолютно ошибочное отношение к этому. Запад за последние 10 лет не помог вообще никому, - констатировал либертарианец Михаил Светов, сбежавший аж в Южную Америку.

Более того, ключи от Запада, оказывается, находятся в руках Путина.

- Путин продолжает демонстрировать свою способность контролировать Западный мир. После совершенно позорной встречи Байдена с Путиным, я думаю, что у всех возникло ощущение очередной безнаказанности, - чуть ли не причитал экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. - Сначала был Обама, который пытался дружить с Россией, потом Трамп, про него всё понятно, теперь пришёл Байден, который ведёт себя в несоответствии с ожиданиями тех, кто думал, что Америка восстановит свою роль глобального лидера.

Научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая вторила Каспарову, заявив, что США сами довели до упадка концепцию однополярного мира: " Ушла центристская точка зрения, люди сегрегируются в два разных лагеря –правые и левые и т.д. Этот тренд ослабляет Запад, и вместо того, чтобы бороться с глобальным вызовом автократии, которые пытаются консолидироваться и выстроить эту авторитарную «ось», они борются друг с другом внутри".

- Например, в США идёт борьба насмерть друг против друга. Трамписты, с точки зрения демократов, большее зло, чем Китай или Путин. Этот тренд очень настораживает, потому что мы видим одновременно, как эта «ось зла» консолидируется и выстраивается, - переживает она за неспособность Запада к коллективному отпору. - Глобальный этап расцвета США, однополярного мира, он пришёлся на 90-е, вплоть до 2008 года, сейчас мы наблюдаем ослабление. Я сейчас не вижу возможности для США вернуть себе роль глобального лидера, и здесь приходится констатировать, что Кремль с постоянным акцентом на мультиполярный мир оказался прав.

Господа, вы как-то проспали вместе с тем самым Западом, которому так безоглядно верите, что Путин еще в 2007-м предупреждал в своей знаменитой речи, что однополярному миру пришел конец, и надо выстраивать отношения на новой основе.

Еще один аналитик либерального лагеря Константин Эггерт прогнозирует, что после переориентации США на Китай, как на основную угрозу, НАТО ослабеет, а Путин сможет принудить блок и Вашингтон к разделу сфер влияния, именуемому этим лагерем "Ялтой-2", по аналогии с соглашениями Сталина, Черчилля и Рузвельта в конце Второй Мировой войны.

- У нас были большие надежды в начале года на то, что экономический кризис, если не коллапс, вызовет серьёзные затруднения для российского руководства и создаст проблемы для Путина и России, - разоткровенничался еще один беглый из России экономист Владислав Иноземцев, набравший кредитов и так не расплатившийся по ним самостоятельно, и горько посетовал на разочарование. - Два года спустя начала пандемии, можно сказать, что наши прогнозы не оправдались. Экономического коллапса в России не произошло, наоборот, сегодня экономическая ситуация в России достаточно стабильна.

Как же им хотелось, чтобы в России стало плохо, чтобы наша страна рухнула! И как им сейчас осознавать собственную ничтожность на фоне очередных неоправдавшихся своих надежд и прогнозов. Печальный итог размышлений Иноземцева подтвердило и другое некогда экономическое светило либеральной экономической мысли – Сергей Гуриев. Он констатировал, что российская экономика стала "устойчивой к кризисам", и у них нет никаких надежд е расшатать.

- Сейчас мы видим в общем-то, что серьезно сокрушить, даже поколебать режим российскому протесту не удалось, - отметил сооснователь форума Иван Тютрин, резюмировавший, что "протестное движение в России захлебнулось, и никаких механизмов смены власти в России сейчас не существует".

И только Геннадий Гудков, тоже согласившийся с тем, что "проиграли, потеряли страну, мы лишились страны", не теряет надежды, считая, что "Форум свободной России" мог бы "стать посредником между политическим истеблишментом Запада и гражданским обществом России". Для этого надо лишь создать координационный центр эмигрантов, который будет давать советы, как бороться с Москвой, и финансировать его Тем более, что это "в тысячи раз дешевле, чем тратить миллионы на НАТО". В этот момент от "Форума свободной России" пахнуло каким-то вполне уловимым украинским ароматом "Дайте денег".

Какое гражданское общество России, господин Гудков? Которое ошивается по Прибалтике, второй год ховается в Болгарии, разбежалось по всем странам и континента? Извините, в России свое гражданское общество есть. И денег у Запада оно не просит.