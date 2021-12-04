На «Голубой огонек» к мэтрам позвали молодежь: в новогоднюю ночь на ТВ споют Киркоров, Ротару и даже Клава Кока

София Ротару в новогоднюю ночь в «Голубом Огоньке» сменит два наряда — споет в черном блестящем платье и светлом-плиссе Фото: Личный архив

В Москве начался финальный этап съемок новогодних огоньков. Помимо ветеранов сцены в праздники споет и молодежь, которой разбавили артистов с накопленной популярностью. Огоньки в этом году красочные – в обновленных декорациях, но с соблюдением телевизионных традиций.

София Ротару Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На Мосфильме завершаются съемки передачи «Голубой огонек на Шаболовке» - эфир в новогоднюю ночь на канале «Россия». Снимают в обновленных декорациях – в этот раз они выглядят современной новогодней сценой: интересное световое решение и праздничный декор. Главный и самый традиционный на ТВ «Огонек» ведет целая группа артистов – Николай Басков, Андрей Малахов, Мария Ситтель, Наталия Медведева. В день снимают по шесть – семь номеров. Новые дуэты заранее записывают фонограмму в студии.

Певица Zivert нарядилась как на карнавал — в парик в стиле Валерия Леонтьева 70-х годов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В назначенный день пишут артистов на съемочной площадке, а потом звезды переходят за столики - имитируют новогоднюю ночь с улыбками и брызгами шампанского. Игристое, кстати, наливают настоящее. Просто большинство из артистов не пьют на работе алкоголь, поэтому чокаются бокалами символически. Вокруг массовка в нарядных платьях (им не наливают), они хлопают за ежедневную зарплату в 800 – 1000 руб. Все в масках, как и члены съемочной группы. Без масок снимаются только артисты, у всех есть QR-коды.

Съемочная бригада работает в обновленных декорациях в масках Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В пятницу 3 декабря записали сразу два номера с Софией Ротару для «Голубого Огонька». Она приехала на съемки «Песни года» (4 декабря), а заодно отснялась для эфира в новогоднюю ночь. У Ротару на съемках было два наряда: черное блестящее платье под пиджак, а также белое плиссе – в нем она уже пела в этом году на «Новой волне». Складки на юбках и рукавах продолжают оставаться в тренде, а пастельный тон платья актуален для встречи 2022-го, поэтому стилисты снисходительны к подобному повтору от мэтра эстрады.

С Клавой Кокой на съемках «огонька» перефотографировались все молодые участники шоу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Также на «Голубом огоньке» на этой неделе записался 27-летний Егор Крид – он давний участник шоу. А вот его близкая подруга 25-летняя Клава Кока впервые выступит на «Голубом огоньке». Кока – популярная артистка у молодежи, но благодаря своим вокальным данным, певица пользуется уважением и у старших коллег.

Ведущие «Голубого огонька»: Басков, Малахов, Ситтель, Медведева

Из кумиров молодежи на этой недели записали – группу Dabro, певицу Zivert в парике, напоминающем прическу Валерия Леонтьева в 80-е годы. Споют все звезды с накопленной популярностью – любимчики возрастной аудитории: Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Алсу, Трофим, Лариса Долина, Игорь Николаев, Нонна Гришаева, Сосо Павлиашвили, Елена Воробей, Александр Буйнов в дуэте с Анастасией Макеевой и многие другие.

Александр Панайотов и Алсу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любимчики аудитории «тридцать плюс»: Дмитрий Билан, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Юлианна Караулова, Ани Лорак, группа «А Студио» уже записали свои номера.

Филипп Киркоров и Аида Гарифуллина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Еще более креативные декорации будут на НТВ. В канун нового 2022-го там премьера музыкального телефильма «Новогодняя сказка». Ее снимают и монтируют с использованием технологии расширенной реальности Extended reality. Смысл технологии XR в том, что она позволяет объединить на экране привычный и виртуальный мир.

Александр Ревва — дерзкий соблазнитель Фото: НТВ.

Новые технологии обеспечили красивую картинку, а звезды будут петь в очень нарядных костюмах. Героев сказок нарядили с учетом нынешней моды. В новогодней сказке снялись: Слава, Григорий Лепс, Валерия, Жасмин, Любовь Успенская, Игорь Крутой, Ярослав Сумишевский, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров и другие знаменитости. Краткое содержание - главный герой Филипп Киркоров во время новогоднего чеса встречает в гримерке Деда Мороза и сообщает ему, что не верит в волшебство.

Лепс в роли Кота Ученого Фото: НТВ

Тогда Дед отправляет Филиппа в сказочную страну, из которой можно выбраться, только поверив в волшебство. Во время путешествия Киркоров встретит коллег и попробует решить их проблемы.