«Тяжелая история»: Алексей Ягудин прокомментировал историю про деда-фронтовика, которому отказался помочь и тот умер

В интервью ютуб-блогу «Алена, блин!» фигурист объяснил, как относится к Дане Милохину, ругал ли Алину Загитову и почему бросил деда

Ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин чуть ли не самый раскрепощенная и открытая из мира спорта звезда. Отлично говорит, артистично показывает и не стесняется выражать мнение на табуированные темы: атеизм, гомосексуализм и так далее. В интервью ютуб-блогу «Алена, блин!» фигурист объяснил, как относится к Дане Милохину, ругал ли Алину Загитову и почему бросил деда.

ПРО ДАНЮ МИЛОХИНА

«Когда я увидел его в платье на премии МУЗ-ТВ, а потом лежащим на полу на ПМЭФ, то подумал — что это? Что это? Но сейчас, когда прошли несколько месяцев работы на «Ледниковом периоде», вижу, что он — нереально добрый и светлый человек. Да, может быть, литература обходит его стороной. Но он душевный, работающий и помогающий многим людям. Работает с утра до ночи. Он странный, но и весь мир странный, другой»

ПРО АЛИНУ ЗАГИТОВУ

«В прошлом сезоне, когда мы прошли пробы с Алиной, я понял, что это будет очень тяжело. Вспоминая, с чего я начинал. Но и в том году, и в этом она ни разу не пришла неподготовленной. Занимается с педагогом по речи. В этом сезоне ей легче. Она начала работать без уха и просит не мешать ей»

Прославленный спортсмен дал развернутое интервью на Youtube

ПРО ШОУ В АФРИКЕ

«Я вовремя свалил! На следующий день после моего ухода все прыгали с тарзанки, и меня бы вообще сделали посмешищем. Меня называли летающей табуреткой, хомяком, Джигурдой, потому что на лед меня вызывали «Алексей Джагудин». А в последнее время я Человек-удача и Человек-нерайдер. Потому что мне ничего не надо, только работать. Удача, потому что я заряжен на то, что у меня все всегда получится. Но в шоу «Звезды в Африке» было страшно. То крокодилы, то змеи, тут Митя Фомин лягушку лижет, тут Айза с кем-то играется. А мне страшно. Съесть какую-то какашку для меня — без проблем, но крокодилы — перебор. Потом Галустян и Бузова спрашивают, а чего ты такой молчаливый? А я отвечаю: «Жду, когда юмор пойдет».

ПРО ДЕТЕЙ

«Я не хочу сына. Хочу девочек. Парни? Безбашенные. Когда меня собьет фура, мне будет все равно, кто меня сможет поддержать. Просто так вышло. Без причин. Не хочу сына»

ПРО ДЕДУШКУ ИЗ БАШКИРИИ

«Почему я не помог «дедушке»? (за помощью к фигуристу в 2008 году обратился Ахмед Ягудин, объявивший себя дедом Алексея — спортсмен отказал, мужчина умер, так и не увидев его — Авт.). Тяжелая история (картинно протирает глаза от несуществующих слез). Какой дедушка?! Я не знаю, кто это. Ты знаешь, сколько Ягудиных в стране? Это писали те же СМИ, которые писали, что я ругался на Алину. Столько информации ходит. Мой дедушка умер, я знаю его. И второго тоже. Недавно еще умерла и бабушка. С родней по папиной линии отношения не поддерживаю вообще. Он один раз маме на день рождения подарил шампунь — я тогда был совсем маленьким, играл во дворе в войнушку. Другой раз звонил мне за год до Олимпиады, выражал горячее желание «общаться». И потом поздравил через год, после того как я выиграл Олимпиаду-2002. Все. Больше я его не слышал и не видел»

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.40