Из-за секс-скандала с теннисисткой Женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае

Китайская теннисистка Пэн Шуай. Фото: REUTERS

«Я продолжала плакать после ужина, я не хотела секса. Я была взволнована и напугана одновременно», - написала на своей странице в китайской соцсети Weibo известная теннисистка из поднебесной Пэн Шуай в начале ноября. В той скандальной публикации 35-летняя спортсменка впервые призналась, что долгое время крутила роман с бывшим вице-премьером КНР Чжаном Гаоли.

Их отношения начались давно и в общей сложности продлились 10 лет. Но в 2012 году пара разошлась, тогда Гаоли получил кресло в постоянном комитете китайского Политбюро, мужчина опасался быть разоблаченным. Но в 2017 году чиновник решил возобновить отношения с любовницей: пригласил на ужин домой и начал склонять к сексу. Спортсменка сопротивлялась, но под напором бывшего возлюбленного сдалась.

Их роман снова вспыхнул, но теперь приобрел новые черты. Чжан Гаоли часто пропадал, без объяснений отменял встречи, что причиняло женщине серьезные страдания.

«30 октября мы сильно поругались. Ты сказал, что 2 ноября мы увидимся у тебя дома и поговорим. Но в полдень ты позвонил и сказал, что занят и нашел повод отложить разговор. После этого ты снова исчез», - рассказала теннисистка.

Крик души Пэн Шуай просуществовал на ее странице не более получаса. После этого публикация исчезла, комментарии к другим постам оказались запрещены, а из поисковика исчезло не только упоминание о самой спортсменке, но и был заблокирован поиск по слову «теннис». По всей видимости, всему виной высокий пост, который занимал в течение пяти лет Чжан Гаоли. Он до сих пор считается ближайшим соратником председателя Си Цзиньпина. Нельзя допустить очернения политиков такого ранга.

Но 30 минут хватило, чтобы полмиллиона подписчиков теннисистки заметили ее пост и распространили его.

Бывший вице-премьер КНР Чжан Гаоли. Фото: REUTERS

#WHEREISPENGSHUAI

После публикации скандального поста Пэн Шуай пропала. Она перестала выходить на связь. В соцсетях распространился хэштег #WhereisPengShuai. Первыми тревогу забили коллеги по цеху - теннисисты Ализе Корне и Николя Маю. Китайская спортсменка была хорошо знакома многим. За время своей карьеры Пэн Шуай выиграла Уимблдон в 2013 году и «Роллан Гаррос» в 2014-м. О ее безопасности заговорили и другие именитые спортсмены: Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Наоми Осака и другие.

«Я потрясена новостями о Пэн Шуай. Надеюсь, она в безопасности и найдется в самое ближайшее время. Произошедшее должно быть расследовано, а мы не должны молчать», - написала в Твиттере Серене Уильямс.

Следом свое беспокойство выразил глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон. Сначала его заявление было мягким и дипломатичным: он поддержал Шуай. Но затем его риторика изменилась. Он пригрозил властям Китая разорвать отношения, если инцидент с Пэн Шуай не будет расследован.

«Я ОТДЫХАЮ ДОМА»

Заявление Саймона было оценено как смелое, поскольку Китай - перспективная площадка для проведения турниров WTA, а китайский бизнес готов делать миллиардные инвестиции.

В ответ на угрозы теннисной ассоциации китайские СМИ распространили электронное письмо, якобы написанное Пэн Шуай Стиву Саймону, в котором она отказалась от сделанных ранее обвинений.

«Я отдыхаю дома. Со мной все в порядке», - заверила теннисистка.

Однако никто не поверил в подлинность этого письма, в том числе и сам Саймон. Следом китайская пресса стала публиковать видео и фото, на которых живая и здоровая Шуай ужинает в ресторане в кругу друзей, посещает детский турнир и дает мастер-класс. Никаких сведений, когда были сделаны эти записи, не было указано, как и то, участвовала ли в этих мероприятиях спортсменка добровольно. В это время связи с ней по-прежнему не было, а местоположение оставалось неизвестно.

Пэн Шуай успокоила всех, сказав, что находится в безопасности. Фото: REUTERS

ДАЕШЬ РАССЛЕДОВАНИЕ

21 ноября с Пэн Шуай наконец-то удалось связаться по видеосвязи президенту МОК Томасу Баху, председателю комиссии спортсменов Эмме Терхо и члену МОК от Китая Ли Линвэй. Около получаса они беседовали со спортсменкой. Та заверила, что находится в безопасности, поблагодарила всех за волнение и попросила уважать ее границы.

Повторный разговор состоялся 2 декабря. Как отмечают представители МОК, спортсменка здорова и бодра. Они пообещали организовать в январе личную встречу с ней и в будущем оказывать ей всяческую поддержку.

Перед этим руководство WTA (Женской теннисной ассоциации), убежденное, что Пэн Шуай находится под давлением, пошло на беспрецедентный шаг и объявило о приостановке всех турниров в Китае, потребовав проведения расследования обвинений, сделанных теннисисткой в адрес Чжан Гаоли.

Стив Саймон подчеркнул, что обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться спортсмены во время турниров в Китае.

Теннисная ассоциация Китая выразила протест действиям WTA. Официальный представитель китайского МИД призвал отказаться от политизации спорта.

- Я сожалею, что ситуация дошла до такого, но власти КНР не оставили нам выбора, - сказал Саймон.