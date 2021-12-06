В Дели начались переговоры министров обороны России и Индии

Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели, где примет участие во встрече «2+2» глав военных ведомств и министров иностранных дел России и Индии Фото: REUTERS

- Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями. Ведется работа в области военного образования, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.

Он подчеркнул, что особое место в военном сотрудничестве занимают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

- Учения серии «Индра» и участие в Армейских международных играх - наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии. Наши страны поддерживают тесные контакты по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания министров обороны стран АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс»), - заявил глава российского оборонного ведомства.

Шойгу обратил внимание, что юбилейное, 20-е заседание Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет сегодня, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Индией.

Министр также выразил соболезнования в связи с гибелью людей при наводнении в Индии: согласно сообщению газеты "The Times of India", в юго-восточном штате Андхра-Прадеш в ноябре в результате сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений погиб более 40 человек погиб, более 100 жителей пропали без вести.

Напомним, в воскресенье Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели, где примет участие во встрече «2+2» глав военных ведомств и министров иностранных дел России и Индии и в заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Затем состоится двусторонний саммит.