Пункты выдачи заказов Яндекс.Маркета превратят в многофункциональные центры

Пункты выдачи заказов Яндекс.Маркета с 2022 года станут многофункциональными центрами обслуживания. Сейчас в них принимают и выдают посылки с маркетплейса. Компания планирует значительно расширить их функционал. Новые ПВЗ будут обслуживать пользователей и партнеров разных сервисов Яндекса, а также сотрудников компании, многие из которых сейчас работают в гибридном режиме.

Пользователи смогут отправить посылку в другой город, оставить на хранение сезонные вещи, сдать технику по программе «трейд-ин» и купить фирменные товары вроде Яндекс.Станций. Курьеры, которые сотрудничают с другими сервисами Яндекса, смогут оформить документы и получить в ПВЗ новую сезонную форму. Если у курьера разрядится электросамокат, его можно будет отдать заряжаться в пункт выдачи заказов Маркета. Сотрудники Яндекса, многие из которых работают в смешанном режиме, смогут оформить и передать через ПВЗ документы работодателю.

С новым форматом франшиза Маркета станет еще привлекательнее для предпринимателей, которые развивают вместе с сервисом пункты выдачи заказов. За каждую оказанную услуги франчайзи будут получать дополнительный доход. Новый функционал планируют внедрять постепенно.

Ключевая функция ПВЗ — выдача и прием заказов с Маркета — остается. Франшизу пунктов выдачи заказов Яндекс.Маркет начал развивать около года назад. В России уже открыты почти 2000 брендированных ПВЗ в 45 регионах страны. По статистике Яндекса, каждый второй предприниматель не ограничивается запуском одного пункта и в скором времени открывает второй и последующие.