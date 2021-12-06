Волонтерство – это мода или запрос общества делать добро?

День 5 декабря всегда был отмечен в календаре как Международный день добровольцев. С 2017 года этот день по указу президента России стал и нашим праздником. Но для чего? В основном для привлечения внимания к добровольчеству. По статистике Минэкономразвития, за последние годы количество волонтеров в нашей стране увеличилось в 5 раз! Самый большой прирост пришелся на пандемию и всероссийскую акцию #МЫВМЕСТЕ. Когда тысячи людей объединились в единое движение по оказанию помощи нуждающимся.

Что такое современное волонтерство? Это девять основных направлений – событийное (помощь на различных масштабных мероприятиях), социальное (забота и помощь больным, инвалидам, пожилым, временно оставшимся без средств к существованию, бродячим животным и т. д.), экологическое (забота об окружающей среде), медицинское (помощь медикам), культурное (помощь в культурных акциях), психологическое, помощь в чрезвычайных ситуациях, серебряное (для волонтеров старше 50 лет), патриотическое.

СТАВКА НА ПОПУЛЯРНОСТЬ

По некоторым данным, волонтерством время от времени занимается до 80% россиян! Откуда такая всеобщая тяга к добрым делам на бескорыстной основе? Почему все больше людей участвуют в волонтерских проектах и гордятся этим?

– Дело в том, что волонтерство становится нормой нашего общества, – объясняет этот феномен ведущий еженедельной программы «Доброволец» на Радио «Комсомольская правда» Вадим Ковалев. – Все больше людей ощущают потребность делать добро, не жалея своих сил и времени.

Но только ли в этом дело? А что если все больше людей становятся волонтерами, потому что в прессе стали часто говорить об этом явлении? В частности, на днях «Комсомольская правда» запустила проект dobro.kp.ru, который полностью погружает своего читателя в историю волонтерства, его принципы.

Руководитель волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников

– И мы благодарны вашей медиагруппе за этот проект, – подчеркнула в эфире радиомарафона руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. – Таким образом вы помогаете популяризировать добровольчество и показывать людям, насколько это важно. И самое главное – как стать волонтером. Нынешняя реальность такова, что к волонтерскому движению присоединяются не только молодые люди, но и старшее поколение. Немало пенсионеров. Мы их называем серебряными волонтерами. Немало тех, кому 35–50 лет. Раньше волонтеров такой возрастной категории у нас не было.

Отметим, что Росмолодежь давно занимается темой добровольчества, системно развивая структуру движения по всей стране. Сегодня в каждом регионе России есть ресурсные центры поддержки волонтерства. А для тех, кто хочет стать волонтером, но не знает как, открыта интернет-платформа dobro.ru. Там собрана вся необходимая информация.

А ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ ЛИЧНО Я?

Да, пандемия, как сейчас модно говорить, стала триггером для стремительного развития волонтерского движения. Возьмем, к примеру, Волонтерский центр РМК «Сила Урала». Там за год с небольшим количество добровольцев увеличилось в разы – с 3000 до 10 000 человек.

– Люди быстро мобилизовались и объединились перед общей бедой, – говорит руководитель центра Владислав Овчинников. – При этом у нас не было каких-то специальных призывов или объявлений. Те, кто хотел помочь, отзывались сами.

В Екатеринбурге, к слову, произошла уникальная ситуация. В общее движение объединились две структуры – Благотворительный фонд РМК, как часть бизнес-структуры, и ресурсный добровольческий центр. В первый поступали просьбы о помощи, второй помогал с организацией процесса.

– Как только в регион пришла пандемия и власти ввели связанные с ней ограничения, многие люди оказались в сложной ситуации – без работы, без денег, – рассказывает руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук. – Нас стали просить о поддержке. Тогда наши учредители приняли решение помочь тем, кто потерял работу. В итоге более 210 тысяч человек получили продуктовые наборы от фонда в рамках акции #ПОМОЩЬУЖЕЗДЕСЬ. Но нам было бы гораздо сложнее, если бы не помощь волонтеров. Они развозили продукты в самые отдаленные города и поселки области.

Руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук

Но не только пандемия объединяла волонтеров. Жуткие наводнения прошедшего лета в Нижних Сергах и Верхней Салде снова поставили вопрос ребром перед добровольцами: «А что лично я могу сделать для пострадавших?»

– Наши ребята были на месте одними из первых, – вспоминает Владислав Овчинников. – Расчищали стоки от камней, развозили продуктовые наборы, питьевую воду. Составляли списки тех, кто пострадал больше всего.

– После наводнения в Нижних Сергах учредитель Благотворительного фонда РМК Игорь Алексеевич Алтушкин выделил 12 миллионов рублей, чтобы помочь тем, кто лишился крова, – дополняет Татьяна Баланчук. – Кому-то купили жилье, кому-то – мебель. И даже трактор.

НАВСТРЕЧУ ЦУР ООН

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, прошедший в Москве со 2 по 5 декабря, собрал 3000 волонтеров со всей страны и стал площадкой обмена опытом для его участников по оказанию добрых дел. Многие гости нашего марафона выходили в эфир с площадки форума. Так, наши радиослушатели словно оказывались в гуще волонтерских событий. Среди прочих тем мы обсудили развитие корпоративного волонтерства.

По мнению Анны Бушляковой, управляющей по корпоративным программам «Филип Моррис Интернэшнл» в России, активности в области корпоративного волонтерства дополняют и усиливают многообразие социальных проектов, поддерживающих достижение Целей устойчивого развития ООН. И активная позиция сотрудников показывает качественные изменения в современной корпоративной культуре, где на первое место выходит желание содействовать позитивным изменениям в местных сообществах.

Управляющая по корпоративным программам «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анна Бушлякова

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Как сказал глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин, российское общество доросло до уровня, когда у людей возникает потребность делать добрые дела и улучшать мир.

– Можно ли это назвать модой на добро? – рассуждает Илья Чукалин. – Думаю, можно. Ведь это хорошая мода.