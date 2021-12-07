Израиль сотрясают подробности «дела о диком сексе»

В центре скандала – известный криптобизнесмен и владелец иерусалимского футбольного клуба «Бейтар» Моше Хогег

В Израиле набирает обороты скандал, связанный с расследованием серии тяжких сексуальных преступлений в тайном борделе, уже получившем название «квартиры дикого секса».

В центре скандала – известный криптобизнесмен и владелец иерусалимского футбольного клуба «Бейтар» Моше Хогег.

В распоряжении правоохранителей оказались фото- и видеодокументы, на которых запечатлена часть разнузданных оргий, проходивших в частной квартире.

Известно, что подпольный публичный дом посещал сам Хогег, а также как минимум еще полсотни мужчин, часть из которых уже допрошена. Предполагается, что среди них – известные в стране политики и бизнесмены.

«Обслуживанием» гостей занимались десять девушек из модельного агентства, одна из которых являлась несовершеннолетней – половой акт с ней оказался запечатлен на видеокамеру.

– То, что творилось в этой квартире – невозможно описать словами, – заявили журналисты, получившие возможность ознакомиться с материалами расследования.

Участников секс-вечеринок подозревают в целом ряде преступлений: сексуальных домогательствах, нарушении тайны частной жизни, торговле людьми, организации борделя, принуждении к проституции и пр.

Сообщение о задержании и аресте Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами появилось в середине ноября. По утверждению полиции, систематический обман инвесторов помог предпринимателю незаконно присвоить миллионы шекелей. Позже суд продлил содержание бизнесмена под стражей.

Информация о подпольном борделе вскрылась во время расследования экономических преступлений Хогега – отца криптовалюты LeadCoin, основателя венчурного фонда Singulariteam и владельца футбольного клуба «Бейтар».

Пока неизвестно, за что именно ему придется нести более суровое наказание, если суд докажет его причастность к хищению миллионов шекелей у инвесторов и организации частного публичного дома.

Ранее бизнесмен уже становился участником секс-скандала – известная израильская модель обвинила его в изнасиловании, которое, по ее словам произошло в то время, когда она была несовершеннолетней.

Принадлежащий Хогегу «Бейтар» входит в десятку наиболее популярных клубов Израиля, является многократным чемпионом страны и обладателем Кубка Израиля. В начале 2000-х команда принадлежала выходцу из СССР Аркадию Гайдамаку, позже осужденному во Франции в рамках международного скандала о поставках оружия в Анголу.