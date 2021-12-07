Телеканал CNN уволил брата экс-губернатора штата Нью-Йорк

Крис Куомо, обладатель нескольких премий «Эмми» Фото: EAST NEWS

Телеканал CNN принял решение уволить ведущего Криса Куомо – младшего брата экс-губернатора штата Нью-Йорк, демократа Эндрю Куомо. Отцом братьев является бывший губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо.

Причиной для увольнения стала попытка Куомо-младшего помочь брату, обвиненному в сексуальных домогательствах.

Для начала журналиста отстранили от работы до окончания расследования его действий, но не увольняли. Но затем, как заявили в CNN, «проверку провела уважаемая юридическая фирма, после чего Крис Куомо был незамедлительно уволен».

Подробности дела не раскрываются, однако известно, что Крис Куомо использовал положение известного и влиятельного тележурналиста и свои связи для того, чтобы найти женщин, обвинивших его брата в харассменте. Предположительно – с целью оказать на них давление и помешать следствию.

– Не о таком завершении работы на CNN я мечтал, – заявил Крис Куомо, обладатель нескольких премий «Эмми».

И добавил, что гордится своей работой и будет скучать по бывшим коллегам.

Но уносить из студии CNN только воспоминания он не намерен и планирует подать на работодателей в суд, требуя с них $18 миллионов в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо подал в отставку летом этого года из-за обвинений в домогательствах, которые выдвинули против 63-летнего политика сразу 11 женщин.

В ходе расследования, проведенного генпрокуратурой штата, большинство из фактов непристойного поведения Куомо подтвердились, хотя сам он отвергает все обвинения в свой адрес.

Комментируя ситуацию, президент США Джо Байден заявлял, что Куомо лучше добровольно уйти в отставку – в противном случае может быть инициирована процедура импичмента.