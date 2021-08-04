Сам не уходит: Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк подать в отставку

Губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо отказался подавать в отставку Фото: REUTERS

Губернатор штата Нью-Йорк, демократ Эндрю Куомо отказался подавать в отставку после того, как генпрокурор штата Летиция Джеймс заявила, что длившееся последние полгода расследование установило – губернатор сексуально домогался нескольких женщин – бывших и действующих работниц его офиса.

Джеймс детально представила суть обвинений – Куомо неоднократно позволял себе недопустимое поведение в отношении сотрудниц своей администрации, приставал к ним, пытался поцеловать или обнять их, а также делал предложения интимного характера. Все это, по ее словам, создало токсичную атмосферу в коллективе.

Куомо, в прошлом занимавший должность генпрокурора штата, отверг все обвинения.

Действующий генпрокурор также сообщила, что жалобы на Куомо подали 7 сотрудниц его администрации, всего было допрошено 179 человек, а допрос самого губернатора длился 11 часов.

Сразу после этого в адрес Куомо хлынул поток обращений с требованием уйти в отставку. Главным среди них стал призыв президента США Джо Байдена, сообщает FoxNews. При этом глава государства воздержался от предложений немедленно запустить процедуру импичмента Куомо. «Давайте делать шаг за шагом», - дипломатично сказал глава государства.

Система государственного устройства США не дает президенту страны права назначать или снимать губернаторов штатов, эти должности являются выборными.

От Куомо немедленно открестились практически все его высокопоставленные однопартийцы и соратники – спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер фракции Демократической партии в Сенате Чак Шумер, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Все они призвали его добровольно покинуть свой пост.

Пока губернатор Имперского штата отказывается складывать с себя полномочия. И теперь ему грозит импичмент.

Процесс отстранения от должности действующего губернатора по нью-йоркским законам требует голосования по этому вопросу в парламенте штата.

Последний раз в Нью-Йорке в результате импичмента губернатор был смещен в 1913 году. А вот добровольная отставка – дело недавнего времени: 13 лет назад Эллиот Спитцер написал заявление об уходе после того, как его уличили в связях с проститутками.

Если Куомо все же уйдет или будет подвергнут импичменту, то его сменит вице-губернатор Кэти Хочул, у которой появится шанс стать первой в истории США женщиной-губернатором штата Нью-Йорк.