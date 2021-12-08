Главное, девчата, «Сексом...» не стареть

Седина чувствам не помеха: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) и мужчина ее мечты (Крис Нот) в новых сериях. James Devaney/GC Images/Getty Images

Самая заезженная шутка, спровоцированная возрождением культового сериала, звучит незамысловато: «Секс в большом возрасте». Мол, актрисам, игравшим четырех нью-йоркских подружек, сейчас сильно за пятьдесят - уместно ли выпячивать их сексуальную жизнь? Впрочем, продюсеры подстраховались, отказавшись от оригинального названия - новый сезон именуется «And Just Like That...», что можно перевести как «И вот так просто», «Именно так» и т. д. Существенно снизился уровень сексуального напряжения и за счет отсутствия в новых сериях Ким Кэтролл, игравшей Саманту, самую раскованную из четверки (и, кстати, самую взрослую - летом Ким исполнилось 65 лет). Ее отказ от возвращения к роли Саманты объясняется по-разному: то ли актриса устала от образа секс-волчицы, то ли не смогла договориться о размерах гонорара. Самая реальная версия - перманентный конфликт Ким с главной звездой сериала, исполнительницей роли журналистки Кэрри Брэдшоу Сарой Джессикой Паркер (западная пресса окрестила эти отношения токсичными).

Хорошо ли сохранился звездный квартет? Фото: Supplied by FilmStills.net/globallookpress.com

Как бы то ни было, вместо квартета в центре внимания теперь находится трио, участницы которого не пытаются молодиться и корчить из себя роковых соблазнительниц. Актрисы будто бы даже подчеркивают свой возраст, которого на Западе теперь стесняться не принято: лишь Кристин Дэвис (исполнительнице роли Шарлотты 56 лет) появляется на экране с привычным темным цветом волос, а вот на головах Сары Джессики Паркер (56 лет) и Синтии Никсон (Миранда, 55) седину можно разглядеть без особого напряжения. По сути, это и есть тема нового сезона - каково в современном мире женщинам, перешагнувшим полувековой рубеж. Годы идут, приоритеты меняются, кипящих страстей существенно меньше, тонкой самоиронии существенно больше. Впрочем, есть вечные ценности: например, Кэрри Брэдшоу все так же помешана на дорогих туфлях, занимающих изрядную часть ее нью-йоркской квартиры. Все-таки приятно, что кое-что в этой сумасшедшей жизни не меняется.

Решайте сами (слева направо Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл). Фото: globallookpress.com, instagram.com/kimcattrall

В нашей стране сериал с небольшим опозданием, связанным с разницей во времени между Россией и США, можно будет смотреть на онлайн-платформе «Амедиатека».

СИЛЬНАЯ ПОЛОВИНА

Верный друг и мужчина мечты

На пике популярности «Секса в большом городе». Фото: Кадр из фильма

«Секс в большом городе», хоть и считался женским сериалом (а точнее, благодаря этому), изобиловал эффектными мужчинами, главным из которых был кавалер Кэрри Джон Джеймс Престон, в сериале именуемый Мистером Бигом. Mr. Big - в дословном переводе Мистер Большой, что звучало чересчур похабно, поэтому для русской версии придумали красивое словосочетание Мужчина моей мечты. Играл мечту Кэрри актер Крис Нот (67 лет), который также появится в новых сериях. Увидим мы и Эвана Хэндлера (60 лет) - артист, известный по сериалу «Блудливая Калифорния», вновь изобразит мужа Шарлотты.

Также появится в свежих сериях Уилли Гарсон: актер вновь сыграл Стэнфорда, застенчивого гея и преданного друга Кэрри. Для Гарсона эта работа стала последней: в сентябре актер умер в возрасте 57 лет.

ЗА КАДРОМ

День выборов

17 лет, прошедших с момента выхода последнего сезона «Секса...», наиболее интересно провела Синтия Никсон, решившая попытать счастья в политике. В 2018 году актриса баллотировалась на пост губернатора штата Нью-Йорк, но проиграла еще на стадии праймериз (то есть на этапе, когда решается, кто будет представлять на выборах одну из партий, республиканскую или демократическую). Синтия уступила коллеге-демократу Эндрю Куомо - тому самому, который стал потом губернатором, а в августе этого года ушел в отставку после обвинений в домогательствах.