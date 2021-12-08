«Чистый воздух – 2021»: Главные критерии отбора - экологичность, инновационность и реализуемость

Национальная экологическая премия «Чистый воздух» - это профессиональная награда, которой отметят лучшие экологические практики компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России.

Цель премии, прежде всего, привлечь внимание к проектам, внедрение которых снизит вредные производственные выбросы в атмосферу. Снять социальное напряжение в обществе, возникающее из-за плохой экологии. Разъяснять необходимость бережного отношения к природе. Поддержать тех, кто любит природу и занимается ее охраной.

- Пора провести инвентаризацию «зеленых» практик, - так в двух словах определил миссию премии заместитель председателя Российского экологического движения Сергей Хорошаев.

Ну что ж, инвентаризация проведена. Пришло время определить лучших из лучших. Именно по этому поводу на днях в редакции «Комсомольской правды» состоялось заседание экспертного совета, где авторитетное жюри (см. рубрику «А судьи кто?») сделало свой выбор. Помимо этого мы провели народное голосование. Вот его итоги. Всего за 107 проектов проголосовали 40 тысяч пользователей. Они отдали 117 тысяч голосов.

- Тема экологии, конечно же, одна из важнейших, особенно в наших больших городах - это Челябинск, Красноярск и не только, - открыл заседание генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. - У нас есть целый отдел экспедиций в «Комсомольской правде» и мы много путешествуем по разным малообитаемым местам - по Дальнему Востоку, по северо-восточным краям нашей необъятной родины. И часто видим, как в тех местах различные компании добывают платину, золото, нанося природе большой урон. Поэтому если мы будем к этому безобразию привлекать внимание и поддерживать экологические организации, движения, которым часто несладко там, потому что это реальная борьба между защитниками природы и теми, кто зарабатывает на ней абсолютно цинично — это будет с нашей стороны очень благородное дело.

Владимир Сунгоркин, генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда»

СРЕЗ ОБЩЕСТВА

- То, что мы сейчас делаем, очень важно, - подчеркнул Сергей Хорошаев в своем выступлении на экспертном совете. – Во-первых, велик интерес в обществе к нашему делу. Во-вторых, для бизнеса экологическая повестка перестала быть галочкой в отчетности, а стала экопрактикой. В-третьих, реализация национального проекта «Экология» не дает чиновникам игнорировать проблемы окружающей среды.

Далее Сергей Хорошаев рассказал, что национальная экологическая премия позволила впервые собрать общую базу различных практик. Причем, часть из них, такие как переработка мусора, пиролиз (разложение органики и неорганических соединений), цифровизация, были очевидными. Остальные же из области экопросвещения, экологического опыта регионов, промышленной модернизации, показали немало нового.

- Особенно приятно было увидеть заявки от имени конкретных губернаторов, - дополнил Хорошаев. – Это значит, что они несут личную ответственность за экологию в своих регионах.

Сергей Хорошаев, заместитель председателя Российского экологического движения

Напомним, Генеральный спонсор премии национальной экологической премии «Чистый воздух 2021» — АО «Россельхозбанк». И его представитель также вошел в состав экспертного жюри. Так начальник управления корпоративных и социальных проектов Департамента общественных связей и внутренних коммуникаций АО «Россельхозбанк» Юлия Гордонова отметила, что на конкурс поступило немало интересных заявок и выбор был сложным.

- Банк уделяет большое внимание экоинициативам. Мы считаем, что работать с ними нужно системно, объединяя усилия не только общественности, крупного бизнеса, но и региональной власти, - сказала Юлия Гордонова. – При выборе лучших проектов мы учитывали два критерия – реализуемость и инновационность. На премию было подано много интересных идей, но не все они могут быть результативными и экономически эффективными. Нам также важно, чтобы проекты были прорывными и включали использование устойчивых технологий. Именно такие экологические инициативы могут стать стандартами отрасли.

ПРОМЫШЛЕННИКИ ПЛЮС ВОЛОНТЕРЫ

Директор Центра развития водохозяйственного комплекса Илья Разбаш участвовал в составе жюри разных экологических конкурсов. И, по его словам, именно наша национальная премия объединила на одной площадке гигантов промышленности и небольшие волонтерские организации.

- Это была отличная идея - собрать всех под эгидой «Чистого воздуха», - поделился Илья Разбаш. – Да, экологические проекты по модернизации предприятий – это здорово, но нельзя не замечать тех ребят, кто в меру сил старается сделать чище окружающий мир. Ведь их становится все больше.

В доказательство Илья Разбаш рассказал, что в этом году в акции «Вода России» по уборке берегов водоемов приняли участие 1 миллион 141 тысяча человек.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Начальник Управления по промышленной экологии АО «ОМК» Антон Фадеев наибольшее внимание уделил просветительским проектам премии.

- Если ранее мы, промышленники, ходили с флагом зеленых инвестиций и мерили достижения миллиардными вложениями в модернизацию и считали на сколько тонн сокращены выбросы, - рассказал Фадеев, - то ныне на первый план выходит воспитание будущего поколения. Мы со своей стороны задумались о создании молодежного экологического движения. Если мы будем игнорировать это направление, то будущего не будет.

Парадоксально, но как раз со стороны молодежных организаций заявок на премию было мало. Этот факт отметил старший научный сотрудник ЦКП Санкт-Петербургского горного университета Александр Данилов.

- Если будущее за подрастающим поколением, то почему они не стали претендовать на премию? – задал вопрос Александр Данилов и сам же на него ответил: - Конечно, это камень и в мой огород, как представителя вузовского сообщества. Видимо, надо было больше работать, популяризировать премию внутри своей среды. Поскольку, как уже коллеги отмечали, действительно будущее за молодыми и именно студенчество во многом сейчас формирует повестку дня, в том числе, в области экологии, в области устойчивого развития.

Кроме того, Александр Данилов обратил внимание на номинацию «Экорегион». По его мнению, в ней было заявлено мало проектов.

- Я знаю, что многое делается в регионах, есть определенного рода успехи, поэтому на будущее хотелось бы видеть больше заявок со всей нашей необъятной родины, - подчеркнул эксперт. – Есть замечания и к номинации «Экотехнология». Иногда жутко полярно было от обилия или отсутствия научного обоснования. Кто-то углублялся в детальный анализ патентоведения и из-за этого терялся смысл. Другие вещи назывались инновационными технологиями, а по сути описывали достаточно рядовые мероприятия, которые и технологией-то назвать не всегда можно.

Любопытную оценку премии дал директор по стратегическому развитию ООО «Национальная биржа сырья» Григорий Пакалин.

- Эту премию нужно обязательно сделать системной, - считает он. – С ее помощью можно собрать мощную технологическую базу, которая будет подкреплена экономическими критериями. Поэтому я думаю, что эта премия - первый шаг к наведению порядка в нашем доме. Идея благородная и я рад быть в числе экспертов.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ

Руководитель Экспертного совета РЭО Елена Музыка немного покритиковала представленные на премию заявки.

- Очень большое количество проектов, на мой взгляд, не имели экономического обоснования, - сказала она. - И этот момент зачастую мешал нашим экспертам дать адекватную оценку. Хотелось бы пожелать будущим соискателям, чтобы они именно эту часть прорабатывали. Я понимаю, что не у всех достаточно опыта в этом вопросе, но тем не менее. Ведь есть интересные проекты, но совершенно непонятно, сколько это будет стоить и в связи с этим невозможно понять, возможно ли это реализовать или нет.

Исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Артем Данилов высказался, что не вся экологическая повестка раскрыта нашими конкурсантами.

- Мне, как представителю союза предприятий газомоторной отрасли, было очень обидно за небольшое количество транспортных проектов, - отметил Артем Данилов. - В стране успешно реализуются многие инициативы, направленные на перевод транспорта на более экологичные виды топлива. И я абсолютно согласен с прозвучавшей позицией о том, что мы не видели в большинстве проектов детальных экономических обоснований. Иногда на уровне интуиции можно сказать - да, этот проект выстрелит, за ним будущее. И за такие проекты я голосовал.

Помимо этого, Артем Данилов добавил, что экологичность – один из важнейших признаков обсуждаемых проектов. И именно его следует учитывать наряду с рентабельностью и маржинальностью.

- Все остальное - инвестиции, сроки окупаемости и так далее, - пояснил он, - являются производными.

Начальник Управления по промышленной экологии АО «ОМК» Антон Фадеев пожелал, чтобы все технологические проекты оценивались по степени освоенности. Например, от одного до девяти баллов.

- Тогда будет понятно, на какой стадии реализации проект, - добавил он. – И отдельным пунктом - нужен ли ему спонсор.

И НАПОСЛЕДОК

- Сегодня экология - это некоторый тренд, мода, - отметил старший научный сотрудник ЦКП Санкт-Петербургского горного университета Александр Данилов. - Но мода изменчивая штука. Поэтому я бы хотел пожелать нашим номинантам, чтобы экология была для них не модной тенденцией, а стилем жизни. Чтобы через год, два, три, через 10 лет вопросы экологической повестки оставались не менее важными, чем сейчас.

ВНИМАНИЕ!

Церемония награждения победителей состоится 17 декабря в Центре международной торговли.

А СУДЬИ КТО?

Владимир Сунгоркин, генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда»

Сергей Хорошаев, заместитель председателя Российского экологического движения

Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса

Елена Музыка, руководитель Экспертного совета РЭО

Юлия Гордонова, начальник управления корпоративных и социальных проектов департамента общественных связей и внутренних коммуникаций АО "Россельхозбанк"

Александр Данилов, старший научный сотрудник ЦКП Санкт-Петербургского горного университета

Артем Данилов, исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли

Олег Мансуров, генеральный директор и основатель в Success Rockets

Григорий Пакалин, директор по стратегическому развитию ООО «Национальная биржа сырья»

Ольга Старцева, председатель РОО «Уральская экологическая инициатива»

Антон Фадеев, начальник Управления по промышленной экологии АО «ОМК»

Андрей Шипелов, генеральный директор компании «РТ-Инвест»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

107 участников премии зарегистрировано по 6 номинациям:

- «Экотехнология» - 20;

- «Экодвижение» - 20;

- «Экорегион» - 7;

- «Экопредприятие» - 20;

- «Эколидер» - 11;

- «Экоинициатива» – 29.

НОМИНАЦИИ

- «Экотехнология» - лучший научный проект, направленный на снижение нагрузки на окружающую среду в части выбросов в атмосферу.

- «Экорегион» - наиболее благоприятная по экологическим условиям и показателям чистоты воздуха территория для жизни.

- «Эколидер» - представитель общественности, который ведёт работу в области экологизации и чистоты воздуха.

- «Экопредприятие» - предприятие, добившееся наибольшего снижения вредных выбросов в атмосферу в рамках внедрения программ модернизации.

- «Экодвижение» - лучший общественно-значимый проект или социальная инициатива,

направленные на снижение выбросов и улучшение экологической ситуации в регионе.

- «Экомедиа» - печатное, электронное и другие СМИ, в том числе авторские программы, тематика которых - снижение нагрузки на окружающую среду.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Председатель Российского экологического движения Рашид Нургалиев:

«В первую очередь я вижу, что данная премия очень важна для людей, которые не могут выразить свои мысли и идеи на федеральном уровне, а выражают их только локально. Данная премия дает возможность именно на федеральном уровне заявить о себе, о том, как они это видят. Эта премия – способ показать неравнодушным людям в экологии, что можно сделать для экологии и как».