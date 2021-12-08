Дело националиста Антона Королева рассмотрят в суде

Являясь сторонником националистических взглядов, в 2013-2014 годах Королев активно пропагандировал идеи национал-социализма

Следственный комитет России передает возбужденное в 2018 году уголовное дело в отношении гражданина России Антона Королева в суд. Гражданин России заочно обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и наемничестве на территории Украины и Донбасса.

- Являясь сторонником националистических взглядов, в 2013-2014 годах Королев активно пропагандировал идеи национал-социализма. А в 2014 году, с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов, связался с украинскими националистами. Королев приехал на Украину и добровольно вступил в украинский националистический батальон "Азов". Там на тренировочных базах он прошел специальную подготовку, получил навыки обращения с оружием, взрывчатыми веществами, знания о военной стратегии и тактике. В период с 2015 по 2019 год он принимал непосредственное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины против сил народного ополчения самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, за что получал регулярное материальное вознаграждение, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Азов" был создан на Украине, как добровольческий батальон, куда брали служить националистов, наркоманов и ранее судимых граждан Украины, которые хотели воевать на Донбассе. Сейчас весь этот сброд весьма органично влился в состав Нацгвардии Украины.

Отметим, что доказательную базу для следствия Королев создал своими руками, так как свою деятельность в батальоне активно освещал через интернет среди украинских националистов, выступая перед журналистами этой страны.

- Обвиняемый продолжает находиться за пределами России, скрываться от правосудия. Украинская сторона в экстрадиции Королева отказала. В связи с этим уголовное дело будет передано в суд для его рассмотрения по существу в отсутствии обвиняемого, как допускает уголовно-процессуальное законодательство, если фигурант скрывается от следствия за рубежом, - отметила Петренко.

В ближайшее время Королев будет приговорен судом к уголовному наказанию. Полицейские многих стран получат ориентировку на осужденного, который находится в бегах. При пересечении границы с Украиной с другим государством его будут должны задержать и передать представителям правоохранительных органов России.

Отметим, что с 2014 года следователи СК России возбудили и расследовали более 200 уголовных дел, связанных с событиями в Украине. Около сотни фигурантов этих расследований являются действующими или бывшими военнослужащими Украины. Их также ждет арест и суд.