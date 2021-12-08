Где на найти деньги на развитие креативного капитала

Встречу открыл генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 декабря Медиагруппа «Комсомольская правда» провела заседание Клуба деловой репутации на тему «Человеческий капитал, креативные индустрии и социальная среда, как главный драйвер экономического развития регионов России». Как создать «бульон» для развития креативного капитала? Где взять деньги на развитие творческих инициатив? Какой может быть коллаборация власти и медиа для брендинга территории? О последних тенденциях в сфере креативных индустрий эксперты рассказали администрациям регионов – представителям ведомств по внутренней политике и внешним связям.

НАРАСТИЛИ АУДИТОРИЮ

«Комсомольская правда» уже больше, чем Издательский дом. Это Медиагруппа, которая кроме одноименной газеты объединяет информационно-новостной сайт, радио, журнал «Телепрограмма», а также открытый меньше полугода назад сайт sportkp.ru. Настоящая фабрика по производству текстов, фото, видеороликов, аудио, подкастов и постов в социальных сетях. Недельный охват аудитории – более 55 млн человек.

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора медиагруппы «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мы не просто не упали. С начала пандемии в «печатке» мы нарастили аудиторию в полтора раза, - сообщил генеральный директор Медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. – Стали договариваться с сетевыми магазинами, чтобы там появилась пресса. С волонтерами и курьерскими службами, которые доставляют товары на дом. Так как главные деньги мы получаем от рекламы, то можем позволить себе продавать газету по минимальной цене, даже бесплатно. Главное донести рекламу потребителю».

16 марта 2020 года Медиагруппа перешла на удаленку. И не вернулась с нее. Больше того, возвращаться не собирается. Холдинг переехал в новый офис площадью в два раза меньше, чем предыдущий. Основная часть журналистов по-прежнему работает из дома. Нет условий для работы дома? Можете приехать в редакцию. В новом помещении реализована концепция офиса-клуба: здесь установлено достаточное количество компьютеров, не закрепленных ни за кем персонально; оборудовано кафе, где можно работать с ноутбуком. Но сидеть в офисе 8 часов никого не обязывают.

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Падения оперативности не произошло. Скорее наоборот! Журналисты из дома работают гораздо эффективнее. В условиях большого города меньше тратят времени на проезд до работы и обратно, на болтовню с коллегами. Мы пришли к однозначному выводу, что на удаленке работать гораздо лучше для всех. В редакции оставили только начальников», - отметил Владимир Сунгоркин.

За последние три года холдинг реализовал 700 специальных проектов с партнёрами. В том числе и как event-агентство, рассказала заместитель гендиректора «КП» Анжелика Сулхаева. В гости в редакцию заглядывают губернаторы со всей России. Да и сама редакция хорошо знакома с проблемами страны: журналисты «КП» вместе с Русским географическим обществом совершили десятки походов по самым экзотическим местам. А также помогают проводить брендинг – формируют имидж регионов и компаний: организуют автопробеги и выпускают красочные книги, приуроченные к празднованию эпохальных дат российской истории. Тем самым поддерживая развитие креативного капитала в регионах.

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ МОЗГОВ

Креативный капитал в регионах – новорожденный ребенок. По данным опроса ВЦИОМ, в котором приняло участие 1600 респондентов по всей стране, представители творческих профессий в национальной экономике занимают не больше 5 – 6%. «Где же он «гнездится»? - рассуждает директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. – В первую очередь – в мегаполисах, которые как воронка всосали в себя креативные мозги регионов». Но жизнь на городах-миллионниках же не заканчивается…

Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем более, что деньги на развитие творческих проектов в стране есть. Их много. Вопрос лишь в том, способны ли представители творческих проектов обосновать необходимость выделения им средств? В сентябре завершился первый конкурс Президентского фонда культурных инициатив, на участие в котором было подано более 12 тыс. заявок. Есть регионы, к примеру, Белгородская область, Татарстан или Краснодарский край, из которых пришло более 400 инициатив. Поддержку получили почти 1,5 тыс. проектов из 79 регионов на сумму свыше 3,2 млрд рублей: на некоммерческие организации приходится 52,1% проектов, муниципальные учреждения – 31,2%, индивидуальные предприниматели – 9,8% и 6,9% - на коммерческие организации.

Типичные ошибки? Плохо прописанный бюджет и отсутствие аргументированных писем в поддержку от потенциальных партнеров. Проекты в духе «дайте денег чемодан, а отчетность не спрашивайте» эксперты отсекают мгновенно.

Сейчас в разгаре новый грантовый конкурс. Прием заявок завершится 20 января 2022 года, но желающим получить деньги стоит поторопиться

«Загрузить документы авторам проектов необходимо до конца 2021 года, тогда у них будет время отреагировать на пожелания экспертов. Меньше рисков допустить ошибки в документах», - уточнил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Причем, НКО также имеют право подать заявки и в Фонд президентских грантов. Исполнительный директор Фонда Антон Долгов рассказал, что к ним по-прежнему приходит много обращений на поддержку творческих проектов. На развитие молодежных инициатив или развитие туризма. Таким образом у некоммерческих организаций есть шанс получить гранты сразу из двух фондов. Или даже из трех. В некоторых регионах областные власти готовы поддерживать проекты-победители на условиях софинансирования.

Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских грантов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УМЕНИЕ ЛЮБИТЬ

«Понятно, что лидер должен соответствовать определенному умственному развитию. Но при этом мы понимаем, что современный лидер – это человек, который прежде всего коммуницирует с другими людьми. Поэтому очень важно быть эмпатичным, важно выстраивать коммуникацию и управлять впечатлением, чему мы учим на наших программах, - сообщила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина. Причем, умение любить, делать добро и приводить себя в ресурсное состояние каждому лидеру сегодня нужно не меньше, чем стратегическое мышление!»

В 2021 году руководителю требуется прокачка не только рациональных компетенций, но и «сердечных». Невозможно долго казаться душевным, таким надо быть. Эксперт говорит, что для этого важно оценить свои лучшие внутренние качества - аутентичность и доверие, человекоориентированность, нетоксичность, адаптивность и гибкость, эмпатию, - и не стесняйся их так проявлять.

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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