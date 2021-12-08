СССР погубил не Ельцин, его погубило общество

Сегодня много и плача, и радости по поводу 30-летия смерти СССР. Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС

Сегодня много и плача, и радости по поводу 30-летия смерти СССР. Скорбящие обвиняют Ельцина, Горбачева, ну и еще там известный список кремлевских лиц. Я далек от скорбящих, хотя и радости от краха СССР не испытываю. Однако, не сомневаюсь, что СССР должен был развалиться, и вовсе не пожеланию кремлевских правителей, а, скажем так, по причине подавляющего большинства советских граждан.

Давайте осмыслим. Есть мнение, что социализм куда более высокая стадия социального развития, чем капитализм — в который мы 30 лет назад вернулись. Я с этим мнением согласен без колебаний. Однако, есть одно серьезное «но»: для высокой стадии социального развития должны были созреть люди, как теперь говорят - с высокой социальной ответственностью. Проще говоря: в культурной и справедливой стране - какой представлялся миру СССР - должны бы жить культурные и справедливые люди, а не жулики и воры. В противном случае страна развалится по всем законам метафизики.

В СССР, несомненно, жили культурные и справедливые люди, но численность их была столь невысокой, что опорой страны они являться не могли. Кто пожил в СССР и не желает пускать пыль в глаза, тот подтвердит, что все слои общества были пропитаны жульничеством, цинизмом, очковтирательством. И это с идеей социализма никак не вяжется. Не буду здесь приводить повсеместные примеры низкого социального поведения граждан, напомню лишь об одном литературном произведении на эту тему: «ЧП районного масштаба» Юрия Полякова. Явно же все читали, видели в тех героях повести себя и своих товарищей. И что вот такая братия могла бы строить справедливое общество под названием - социализм? «ЧП районного масштаба» это еще российский вариант пошлости «строителей коммунизма». И не самый худший. В республиках СССР все было мрачней гораздо. Вспомните «хлопковое дело», кавказских цеховиков, работавших под контролем власти и местных воров в законе. Когда я юным корреспондентом впервые прибыл на Украину по паршивому делу, мне райкомовские работники тут же предложили взятку.

Юное поколение спросит: за счет чего же держался СССР при таком-то отношении к нему большинства советских людей? А держался он исключительно на жестокости власти и страхе населения. Воровать, жульничать особо так не боялись, потому что по этой линии народ и партии были едины. Тут было главным: воруй, да не заворовывайся. Бери по чину, а станешь наглеть - в тюрьму. Но упаси вас Бог было пискнуть супротив властей. Если бы вы появились на площади с плакатом, например…, «В стране нехватка мяса. Кто виноват?». То при Сталине вас бы за сей вопрос отправили в лагеря на 10 лет. А при Хрущеве и Брежневе надолго бы упекли в дурдом.

В общем СССР был этаким государством всеобщей лжи. А сила, как известно нам из того кино - в Правде. Потому и рухнул СССР, как и было должно случиться. И не стоит печалиться по нему. Но глядя на развитие цивилизации, можно смело предположить, что настанут еще времена, когда общество в большинстве своем созреет для справедливой, культурной жизни. И тогда социализм произойдет сам собой, без всяких насильственных революций.