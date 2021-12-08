Жадность одолела страх. Кто развалил Советский Союз

Повязка с гербом СССР на митинге коммунистов в Москве, 2014 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

Что стало причиной развала огромной страны, был ли у нас другой путь, и кто учился на ошибках КПСС, «Комсомолка» обсудила с политологом, теле- и радиоведущим Дмитрием Куликовым.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

- В любом процессе есть момент, когда уже нельзя повернуть назад. Что стало этой точкой в развале Советского Союза?

- Как ни странно, это отмена 6-й статьи Конституции Советского Союза, где говорилось, что «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза». Потому что выяснилось, что это была с организационно-управленческой точки зрения единственная сила, которая по-настоящему скрепляла республики. Именно партийная структура. Я убежден, что в этот момент коммунисты сами отреклись от власти.

- Кто по их замыслу тогда должен был руководить страной?

- Была иллюзия, эти функции сможет выполнять некоторая государственная структура, такая, например, как срочно избранный Съезд народных депутатов, потом Президент Советского Союза, - сказал Куликов kp.ru

- Но не получилось. Горбачеву тоже пришлось в конце концов в 91-м году отречься от власти.

- Да. Я вообще убежден, что в нашем имперском государстве, которое существует уже более 500 лет, власть невозможно захватить, она может только самоуничтожиться. И это самоуничтожение в 17-м году, а потом в 91-м, и были точкой невозврата.

- А не раньше ли это произошло? Например когда проводилась косыгинская реформа.

- Это была неудачная попытка реформирования. Таких точек можно выделить много. Еще одна: внесение в программу партии положения, что «высшей целью является всемерное удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей советских людей». То есть обеспечение потребления было объявлено высшей целью партии и вообще государства. А сегодня мы критикуем это западное общество потребления, говорим, что оно является тупиковой ветвью, а сама эта идеология предопределяет тот кризис, в котором находится сегодня человеческая цивилизация в целом.

Политолог, теле- и радиоведущий Дмитрий Куликов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Что подорвало доверие к партии?

- Действия, которые казались безобидными в идеологической сфере. Например, Хрущев пообещал, что к 80-му году нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А что было в 1980? Только мишка полетел на Олимпиаде, а коммунизма не было. Советские люди вышли и спрашивают: «Где коммунизм?» А на улицах плакаты, что «Партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи». Так как же, получается, ум, честь и совесть - банально нас ввели в заблуждение?

Таких точек, которые загоняли советский проект к этой самой точке невозврата, можно насобирать довольно много. Каждая это делала по-своему. Но все они замкнулись именно в моменте, когда партия отреклась от власти.

ЕСЛИ БЫ ЕЛЬЦИН ПОБЕДИЛ...

- Ответственным за развал СССР называют Ельцина. Он виноват? Вообще есть конкретный человек?

- Роль личности, безусловно, есть. Но анализировать её вне процессов, которые имеют исторический характер, бессмысленно. Но если бы в конце 80-х во внутрипартийной борьбе в Политбюро ЦК победил Ельцин, а не Горбачев, то, возможно, никакого распада не было бы.

Горбачев и его группа занимались процессом самоубийства партии и, как следствие, Союза. Так что если говорить о персональной ответственности, то, конечно, основная ответственность лежит на Михаил Сергеевиче и его группе.

- А Ельцин?

- Нужно понимать, что он, действительно, разменял свою власть в Российской Федерации на распад Советского Союза. Именно он сделал предложение региональным элитам, которого они, собственно, не ожидали: будем теперь все свободны, будет теперь каждый сам… Для них это было очень соблазнительно. Но после «самоликвидации» КПСС это носило уже технический, а не принципиальный характер.

МЫ БЫЛИ ПРИМЕРОМ ДЛЯ КИТАЯ

- Китай, где партия — тоже ум, честь и совесть, - избежал распада, как Союз. Почему мы не пошли по их пути?

- У меня логика ровно обратная. Это китайцы шли вслед за нами по нашему пути. А потом отказались. Когда мы в 89 году ликвидировали надгосударственную власть (отмена 6-й статьи конституции), они, наоборот, зафиксировали и укрепили её через события на площади Тяньаньмэнь. Вот тут и началось расхождение между СССР и Китаем.

- Они смотрели на нас и учились?

- Конечно, и особенно последние 5 лет. Перестройка у нас началась в 85-м, а возможная демократизация Китая должна была начаться ровно с этого Тяньаньмэнь, то есть в 89-м. Но Китай отказался от демократизации, и Китайская коммунистическая партия отказалась отдавать власть, посмотрев на путь, который с 85-го по 90-й годы прошел Советский Союз.

- Как показывает история, они сделали правильный выбор.

- Еще неизвестно, чего это будет стоить Китаю. У любого исторического выбора есть и свои плюсы и минусы. То, что власть там так и остается у некоторой надгосударственной структуры, которая управляет самыми разными сферами, в том числе и проводит политику модернизации страны, на отрезке с 90-го сработало позитивно. Но это не значит, что дальше будет так же хорошо.

- Наш путь не получился, а у них вон как все хорошо.

- А я не знаю, получился наш путь или нет. И про них так сказать нельзя. Потому что ничего не закончено. Да, наш путь был очень тяжелым, он шел над пропастью, на грани смерти, но мы так всегда жили. Это наш русский способ существования в Истории. Мы этот кризис в своей истории прошли, и у нас есть современное обновлённое российское имперское государство, соразмерное нашей цивилизации. Чей путь окажется более правильным, наш или китайский, это знает только Господь Бог и история, которая развернется. Посмотрим.

Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич и Борис Ельцин после подписания соглашения о создании СНГ, 8 декабря 1991 года. Фото: Дмитрий Соколов/ТАСС

- Но мы в момент развала СССР могли пойти по пути Евросоюза, который формировался в то же время.

- Евросоюз ведь тоже догонял нас, а не был примером. После победы в Великой Отечественной войне Советский Союз занимал лидирующие цивилизационные позиции. И именно, чтобы конкурировать с нами, на Западе придумали в том числе и такую конструкцию, как европейский социализм. А сегодняшний ЕС - это давняя идея, еще Ленин е писал о проекте «Соединенные Штаты Европы».

- ...которая оказалась жизнеспособной. Почему республики СССР не создали такое же объединение? Могли бы сохранить империю.

- Евросоюз - это никакая не европейская империя, это бюрократическая надстройка, которая является средством управления Европой со стороны США. У них есть два инструмента – Евросоюз и НАТО. Оба - управляющие по отношению к Европе.

А мы - не Европа, у нас другая история. И соблазн, который предложил Ельцин республиканским элитам (про суверенитет и независимость республик), это очень важный фактор. Мы, как российская империя и как советский союз, сами создавали эти национальные государства. Буквально выращивали их. И теперь пришло время наблюдать за результатом. Ровно в той мере, в которой мы извлечем из этого уроки, причем мы все (включая народы этиг национальных государств), и оформятся границы нашей новой империи. А создавать механизм внешнего управления, как в ЕС мы точно не будем.

«РАСХОДИМСЯ КАК ЕСТЬ»

- СССР распустили законно?

- Когда большевики учреждали союз независимых государств – СССР, договор подразумевал свободный выход республик. В этом смысле распад Советского Союза был юридически возможен. Договор оставлял такую возможность, - говорит Куликов kp.ru

- То есть придраться к тому, что было в Беловежье нельзя?

- Придраться можно ко всему. Но нужно различать легальность, которая устанавливается, например, в суде (кстати, мы не очень понимаем, какой суд мог бы это рассматривать), и легитимность. С точки зрения легитимности и правового характера договор о создании СССР предусматривал возможность выхода — этим республики и воспользовались. Были ли нарушены при этом какие-то процедуры? Может быть. Но они не были прописаны на этот случай. А вот право они реализовали. Все трое были свежеизбранными президентами своих республик и утверждали, что опираются на народный мандат. Кстати, народ в республиках никак своего протеста против выхода не предъявил. Это к вопросу о легитимности.

- Кто был инициатором?

- Ельцин, Российская Федерация. И Кравчук, и Шушкевич, как говорят, колебались до последнего. Соблазн был большой, но и страх большой. «Мы сами. Как? Один на один с историей?»

- А если все так боялись, почему же разбежались в разные стороны? Можно сказать, что появился СНГ, но это же фикция.

- Очень точное определение СНГ еще в 2005 году дал Владимир Путин. Он сказал, что это «механизм цивилизованного развода». Никак иначе его никто и не рассматривал. Во-вторых, бояться-то боялись, но соблазн самим и управлять богатствами, которые «падают в руки» и обогащаться… Знаете, жадность больше и сильнее, чем страх. Так что региональные республиканские элиты очень быстро начали руководствоваться жадностью. И именно она стала и до сих пор является основной препоной на пути хоть какой-то интеграции.

- Почему в Пуще Ельцин не забрал у Кравчука Крым?

- Это всё усложняло. В 91-м вообще было непонятно, чем всё закончится. Это ведь во многом был сговор между Шушкевичем, Ельциным и Кравчуком. Думаю, что его условием был тезис «расходимся, как есть, и никто ни к кому никаких претензий не предъявляет».

ИМПЕРИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗРОДИТСЯ

- Прошло уже 30 лет с подписания Беловежских соглашений, а люди до сих пор ностальгируют по СССР. Даже молодежь, которая его в глаза не видела.

- А есть по чему ностальгировать. Я считаю советский проект цивилизационным локомотивом всего человечества в ХХ веке. Он сильно опередил свое время. В очень разных проекциях этого слова «опередил». Именно у нас возник (может быть, впервые в истории) такой феномен, как народное государство. Кстати, именно, это народное государство и спасло нас от распада Российской Федерации. И считаю, что этот народный принцип государственности сохраняется у нас до сих пор.

Был высокий уровень принципиального равенства людей. Это сложный вопрос, но при всей его сложности я берусь утверждать, что тот уровень социально-национального равенства разных людей, достигнутый в Советском Союзе, был беспрецедентным (и остается во многом беспрецедентным). Мне кажется, что ностальгия во многом с этим связана.

- У империи есть будущее?

- Да я в этом убежден. Я убежден, что XXI век будет веком их восстановления. Народы и цивилизации будут рассматривать именно имперский способ организации государства как форму своего существования и выживания в истории. Никакие этнократии, никакие национальные государства в истории не выживут. Это с философско-исторической и логической точки зрения.

- А как будет на самом деле?

- С точки зрения реальности принцип очень простой. Кто захочет жить с нами по-настоящему, тот и будет. В этом смысле понятие «русский» и слово «русский», которое сформировалось за тысячу лет как надэтническое понятие, позволяет нам сказать: русским может быть любой, кто по-настоящему захочет быть русским. При этом ему не нужно отказываться от своей этники, крови, религии. Этого не требует наша цивилизация. У нас очень хорошие перспективы, главное, чтобы мы могли со всем этим справиться.

ОНИ ВЫВОДИЛИ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СССР

Россия — Борис Ельцин

С 10 июля 1991 года — президент РСФСР, а потом и Российской Федерации. Сложил свои полномочия 31 декабря 1999 года. Умер 23 апреля 2007 г. в Москве.

Белоруссия — Станислав Шушкевич

До развала Союза - первый заместитель Председателя Верховного Совета СССР. С 25 августа 1991 год и.о., а затем и президент Белоруссии. Ушел в отставку в январе 1994 года.

Украина — Леонид Кравчук

Был избран президентом 1 декабря 1991 года, одновременно с референдумом о независимости Украины. Был одним из тех, кто наряду с Ельциным и Шушкевичем подписывал Беловежские соглашения.

Молдавия — Мирча Снегур

С 1985 года секретарь ЦК комапартии Молдавской ССР. После объявления независимости республики, победил на выборах президента. Сложил свои полномочия в январе 1997 года.

Латвия — Анатолий Горбунов

Был номинальным главой республики с момента провозглашения независимости Латвии в 1990 году до избрания президентом Гунтиса Улманиса в 1993 году.

Литва - Витаутас Ландсбергис

11 марта 1990 года при его активном участии Верховный Совет Литовской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Литвы. В тот же день Ландсбергис избран его председателем.

Эстония - Арнольд Рюйтель

Председатель президиума Верховного Совета Эстонии с марта 1990 года. Уступил пост руководителя страны Леннарт-Георгу Мери, в результате выборов.

Армения - Левон Тер-Петросян

С августа 1990 года - председателем Верховного Совета Армении. Именно под его председательством 23 августа была принята декларация о независимости Армении. 17 октября 1991 года избирается первым президентом независимой Армении. 3 февраля 1998 Тер-Петросян подал в отставку из-за раскола в правительстве

Грузия — Звиад Гамсахурдия

14 ноября 1990 года избран председателем Верховного Совета Грузии, а после и президентом. В январе 1992 годы был свергнут и бежал из страны.

Азербайджан - Аяз Муталибов

с 18 мая 1990 года - президент Азербайджанской ССР, а после и Азербайджанской Республики. Подал в отставку 6 марта 1992 года после 6 марта 1992 года после неудач армии в Нагорном Карабахе.

Казахстан — Нурсултан Назарбаев

24 апреля 1990 года Избран на новую должность президента Казахской ССР. 1 декабря 1991 получил поддержку 98,7% населения на выборах. После этого неоднократно переизбирался. Сложил свои полномочия по собственному желанию 20 марта 2019 года.

Узбекистан — Ислам Каримов

Первый президент сначала Узбекской ССР, а после и Республики Узбекистан. Управлял страной с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году.

Таджикистан - Кадриддин Аслонов

Именно его подпись стоит под Декларацией о Независимости Таджикистана. В момент выхода из СССР, был председателем Верховного Совета и исполняющим обязанность президента Таджикской ССР. Сложил свои полномочия после выборов 24 ноября 1991 года.

Киргизия — Аскар Акаев

С 27 октября 1990 года - президент Киргизской ССР, а впоследствии и Республики Киргизия. Вплоть до 24 марта 2005 года, когда в результате «тюльпановой революции» и погромов был вынужден бежать из страны. Де-юре перестал быть главой республики 11 апреля 2005 года.

Туркменистан — Сапармурат Ниязов

Являлся фактическим руководителем Туркменской ССР с 1985 года. В 1990 году стал президентом республики, а в 1999 году получил этот титул пожизненно. Умер 21 декабря 2006 года в Ашхабаде.

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