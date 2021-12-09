Цифровизация наступает: почему России нужны ИТ-специалисты и стоит ли переобучаться

Фото предоставлены пресс-службой группы компаний ЛАНИТ

В России не хватает от 500 тысяч до миллиона ИТ-специалистов. Этим объясняется большое количество курсов переквалификации, а также стажировок с последующим трудоустройством в крупных компаниях. Кому легче всего освоить новую специальность и какие перспективы у молодых специалистов, разбиралась наш корреспондент.

Современный мир развивается с такой скоростью, что реалии, которые были нормой всего 10 лет назад, сегодня кажутся безнадежно устаревшими.

Мы можем записаться в больницу, оплатить штраф или подать заявление в ЗАГС, используя мобильные приложения, оплатить покупку или проезд в метро одним касанием банковской карты к терминалу, а вскоре и эти действия заменят современные разработки, которые позволят управлять счетами с помощью голосовых команд или взглядов. Пока это в будущем, но в относительно недалеком. Цифровизация неизбежно наступает и, помимо удобств и продуманных решений, несет в себе важную проблему, отнюдь не виртуальную.

Фото предоставлены пресс-службой группы компаний ЛАНИТ

Кадровый голод

По оценкам Министерства цифрового развития РФ, нехватка кадров в ИТ-индустрии в России составляет от 500 тысяч до миллиона человек. Пожалуй, объяснять тесную связь ИТ-специалистов и цифровизации, которая призвана сделать нашу жизнь комфортнее, не требуется. Достаточно представить, что половина городских автобусов вдруг осталась без водителей. Как скоро это станет заметно? Да практически сразу. То же и в сфере ИТ, только придется ждать не автобус на остановке, а ответ от намертво зависшего банковского приложения и других сервисов, ставших обыденными.

Выход из ситуации напрашивается сам собой – вузы должны готовить больше кадров. Но если бы все проблемы в стране решались так просто… В Минцифре тоже задумываются над решением этого вопроса. Пока прогнозы ведомства не обнадеживающие: кадровый голод только увеличится. Через шесть лет дефицит молодых специалистов может вырасти минимум вдвое. К 2027 году России будет недоставать около двух миллионов человек. Как уже сегодня решают проблемы нехватки кадров в крупнейших профильных компаниях страны? Разбираемся в ситуации с заместителем директора по персоналу группы компаний ЛАНИТ Ириной Барминой и руководителем отдела рекрутинга Максимом Абрамовым.

Дальше – больше

В повседневной жизни каждый из нас так или иначе сталкивается с разработками группы ЛАНИТ.

Это мобильное приложение «Европротокол онлайн», которое используется для оформления ДТП без участия ГИБДД, единая система ГИС ЖКХ, позволяющая вовремя отслеживать все коммунальные платежи в одном окне. Почти 60% банкоматов в России обслуживает дочерняя компания ЛАНИТ – «ЛАН АТМcервис».

Проекты по техническому оснащению стадионов «Спартак» и «Лужники», создание мультимедийного комплекса в парке «Зарядье» в Москве тоже стали своеобразными визитными карточками группы ЛАНИТ.

Фото предоставлены пресс-службой группы компаний ЛАНИТ

Учитывая количество и важность проектов, поиск ИТ-специалистов в ЛАНИТ ведется чуть ли не круглосуточно.

– Дефицит кадров в ИТ-отрасли ощущается более четырех лет. В прошлом году с повсеместным переходом в онлайн и, как следствие, ускорением цифровизации этот вопрос встал особенно остро. На рынке спрос уже значительно превышает предложение, – отмечает Ирина Бармина.

Увеличивает нагрузку на сферу и массовый переход россиян на дистанционный режим работы. Кто-то должен вести «удаленные» офисы, обеспечивать безопасность передачи данных из разных уголков страны.

Тем временем крупные компании, у которых есть свои внутренние ИТ-отделы и инсорсинговые центры (собственные структуры, оказывающие услуги как своим подразделениям, так и заказчикам извне), в ближайшие два-три года планируют увеличить их численность минимум вдвое.

Стажерские программы

Отбор будущих кадров начинается еще в вузах. К примеру, в ЛАНИТ есть стажерские программы с последующим трудоустройством, куда приглашают студентов. Возраст стажеров с каждым годом снижается. Если раньше работодатель был заинтересован в студентах старших курсов, то сейчас шансы получить приглашение есть и у второкурсников-третьекурсников.

– Практика показывает, что пройти отбор может студент любого технического вуза. Главное – знания и желание развиваться. Важно и умение совмещать работу с учебой. В самой продуманной и хорошо организованной стажировке не будет смысла, если ей не уделять время, – комментирует Максим Абрамов. – Еще обращаем внимание на желание работать в штате после обучения. Если студент собирается в аспирантуру, планирует путешествовать несколько лет, то стажировка теряет смысл.

Сроки обучения по программам разные: от двух недель до трех месяцев. Отличаются и требования к стажерам: например, для прохождения стажировки по функциональному тестированию нужно знать теорию и SQL, а для автоматизированного тестирования порог выше. Здесь уже потребуются минимальный кодинг, понимание фреймворков и базовые знания по объектно-ориентированному программированию.

Фото предоставлены пресс-службой группы компаний ЛАНИТ

– Но бывает и так, что студент приходит на стажировку, и его ожидания не совпадают с реальностью. Попробовал – понял, что это не то, что он искал. Таких студентов мы тоже стараемся не отпускать, а переводим в другое направление, – продолжил Максим.

Стажировки для студентов бесплатные, а тем, кто показывает лучшие результаты, платят стипендию.

Перспективы большие: меньше полугода стажеру может потребоваться, чтобы стать «джуном», и не менее года-полутора до уверенного «мидла».

– Один из ключевых приоритетов для нас – развитие сотрудников. Большая часть директоров, которые сейчас возглавляют компании в составе группы, департаменты, когда-то были ассистентами, молодыми специалистами. У нас организованы программы преемственности, кадрового резерва. Мы вкладываемся в развитие специалистов, и это хороший проверенный путь, – добавляет Ирина Бармина.

Ценности поколения Z

Сейчас на рынок выходит новое поколение Z, миллениалы – рожденные после 2000 года.

– Миллениалы ищут смысл в своих проектах, ценят гибкость и возможность внести свой вклад в процесс. Молодым сотрудникам нужно не только получать новые знания и компетенции, но и удовольствие от самой работы, — уверена Ирина Бармина. – Они предпочитают заниматься интересным и значимым делом.

Как правило, миллениалы хотят сами планировать свое рабочее время, а также не быть привязанными к рабочему месту. ЛАНИТ, как и многие ИТ-компании, уже давно практикует удаленный формат работы. После самоизоляции стал пользоваться популярностью и так называемый «гибридный» формат. Как правило, сотрудник приходит в офис на один-три дня в неделю для проведения встреч с коллегами.

На летний период ЛАНИТ открыл коворкинг с лаундж-зоной на крыше офиса.

Фото предоставлены пресс-службой группы компаний ЛАНИТ

Где искать работу начинающему ИТ-специалисту?

Компании, нанимающие молодых специалистов, сейчас размещают информацию о себе и стажерских программах в довольно большом количестве источников: помимо известных всем сайтов поисков работы, это также социальные сети, форумы, специализированные сайты со стажировками, реклама в сети интернет, в вузах и студенческих сообществах.

– Мы активно пользуемся всеми существующими ресурсами поиска персонала и активно развиваем свой собственный карьерный портал, а также внутренние программы рекомендаций, – продолжает Ирина Бармина. – К слову, если прямо сейчас вы или ваш друг ищете работу в ИТ, то с полным списком открытых в ЛАНИТ вакансий вы можете ознакомиться на job.lanit.ru.

Прогнозы на будущее: рескиллинг и онлайн-обучение

Несмотря на ежегодно увеличивающиеся места для абитуриентов в технических вузах, выпускников недостаточно для утоления кадрового голода в ИТ-отрасли. Частично ситуацию помогает исправить рескиллинг – это процесс переобучения для перехода из одной специальности в другую.

– Активному запуску рескиллинговых процессов способствует ускорение цифровизации, а также растущий рынок edtech – дистанционного образования, – делится Максим Абрамов. – В последнее время мы наблюдаем тенденцию снижения порога входа для некоторых специальностей, а также сокращение периода освоения новых знаний. Это позволяет специалистам быстрее переучиваться с одной специальности на другую. При этом пока никуда не уходит требование базового образования, которое дают технические вузы, – продолжает Максим.

Весной 2021 года сервис «Яндекс.Практикум» провел исследование на тему перехода в другую профессию. Специалисты проанализировали анкеты студентов, чтобы узнать, кто приходит учиться на платформу ради смены специальности.

Фото предоставлены пресс-службой группы компаний ЛАНИТ

Кто чаще переучивается:

• ИТ-специалисты переходят в смежные направления,

• работники промышленной сферы выбирают курс по тестированию,

• люди из банковской сферы и науки – Data Science,

• маркетологи, рекламщики и пиарщики – дизайн интерфейсов.

– Мы живем в интересное время. За одну жизнь стало возможно овладеть несколькими профессиями. И это могут быть как дополняющие друг друга, так и совершенно разные специальности. В компании ЛАНИТ есть примеры, когда менеджеры по подбору персонала переквалифицировались в успешных бизнес-аналитиков, – продолжает Ирина Бармина. – Или бывают примеры, когда специалисты по тестированию ПО переквалифицируются в разработчиков, а программисты становятся специалистами Data Science.

Заключение

Давать долгосрочные прогнозы – дело непростое, но нет сомнений, что будущее – за ИТ-специальностями.

Эксперты много говорят, что глобальный переход в цифру в обозримом будущем лишь усилит этот тренд, а айтишники, если и будут менять профессию, то только на другую айтишную.