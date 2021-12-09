Названы лидеры климатического рейтинга CDP за 2021 год

«Архангельский ЦБК» в третий раз получил наивысший рейтинг климатической устойчивости среди всех российских компаний Фото: www.appm.ru

Подведены итоги CDP за 2021 год - это международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов. В состав CDP входят более 700 международных финансовых организаций, в том числе крупнейшие российские производственные компании.

АО «Архангельский ЦБК» в третий раз получил наивысший рейтинг климатической устойчивости среди всех российского бизнеса. По итогам независимой оценки целлюлозно-бумажному комбинату - единственной компании лесопромышленного сектора российской экономики - вновь присвоен рейтинг «А» - это высочайший показатель.

В России данные об углеродных выбросах для CDP раскрывают 40 компаний, главным образом это газонефтяной, химический, банковский и телекоммуникационный сектор.

Высокий рейтинг является важным показателем работы организации, характеризует ее заботу об окружающей среде, экологии.

- Результаты рейтинга свидетельствуют не только об эффективности решений комбината в части снижения влияния его деятельности на климат, но и о том, что Архангельский ЦБК не применяет гринвошинг – предприятие давно и целенаправленно исполняет целый комплекс экологичных мероприятий, - подчеркивает директор по инвестициям Pulp Mill Holding GmbH Владимир Крупчак.

Фото: www.appm.ru

Гринвошинг – можно обозначить как «зеленый пиар». Цель таких кампания очевидна – убедить потребителя в экологичности продукции или услуги, но на деле экологическая ориентированность остается только прикрытием.

С 2007 по 2009 год использование «зеленого камуфляжа» увеличилось на 79%, сейчас эта тенденция снижается, но все еще вызывает опасения экологов.

АЦБК давно занят поиском решений для сокращения выбросов парниковых газов. На предприятии разработана стратегия низкоуглеродного развития на период до 2030 года.

Фото: www.appm.ru

Компания взяла на себя добровольное обязательство снизить общие прямые и энергетические косвенные выбросы на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. В цифровом выражении это сокращение до 1,4 млн тонн СО2-эквивалента. Одновременно другие косвенные выбросы нужно сократить на 20% к уровню 2015 года — до 370 тыс. тонн эквивалента СО2.

Снижать энерго выбросы можно несколькими способами и все они применяются на АЦБК- это уменьшение энергоемки производства, повышения эффективности использования топлива, наращивание доли биомассы в топливном балансе, переход на менее углеродоемкие ископаемые источники энергии.

В 2022 году работа по сокращению воздействия на окружающую среду продолжится. Комбинат планирует завершить работу по внедрению системы энергетического менеджмента, которая будет соответствовать высокому стандарту ISO 50001. Это позволит повысить энергоэффективность, добиться высоких результатов по уменьшению выбросов в атмосферу парниковых газов и снижения энергозатрат.