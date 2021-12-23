Как диверсификация помогает бизнесу и зачем компаниям нужны собственные исследовательские центры

Все больше компаний уделяют повышенное внимание качеству своих товаров и услуг, разрабатывают новые проекты для их улучшения. Такие инициативы были представлены на премии и форуме «Качество обслуживания и права потребителей», итоги которой объявили в октябре в Стамбуле.

Свыше 70 компаний их разных сфер деятельности получили заслуженные награды.

Как себя чувствует российский бизнес после пандемии? Кто-то полностью остановил работу, кто-то сократил масштабы, но были и те, кто продолжил расти и развиваться, невзирая на сложную ситуацию. Как такое возможно и какие инструменты можно использовать, чтобы этого достичь. Мы поговорили с несколькими победителями премии.

ЧТО ТАКОЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И КАК ОНА ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ

- В первую очередь, диверсификация дает бизнесу стабильность, - отвечает Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ. - В нашем случае диверсификация означает еще и расширение модельного ряда и выпуск новых категорий товаров. Так, 2,5 года назад мы успешно вышли на рынок телевизоров, два года назад начали производить бытовую технику, а в этом году активно завоевываем рынок beauty-индустрии – мы уже представили широкую линейку устройств для ухода за волосами (фены, выпрямители, мультистайлеры, щипцы для укладки и тд).

Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ

- Когда ваша компания впервые приняла решение расширить бизнес? Что на это повлияло?

- Решение о расширении категории принималось три года назад, шесть месяцев ушло на разработку.

Наверное, это некий мировой тренд – сегодня все больше компаний стараются создавать зонтичные бренды, которые охватывают широкий спектр категорий товаров. Это в свою очередь удешевляет стоимость продвижения бренда и увеличивает лояльную аудиторию.

- Какую продукцию вы начали выпускать в рамках диверсификации? Почему именно эту продукцию?

Ответ я уже дал выше. Расскажу, почему именно эти продукты.

По нашему мнению, рынки продаж сотовых телефонов и телевизоров пересекаются. Поэтому клиенты, продающие сотовые телефоны BQ и уже предлагающие телевизоры других производителей, также пожелали продавать телевизоры нашего бренда. Так мы успешно вышли на рынок телевизоров. Притом, основное наше направление бизнеса тут это Smart TV, то есть “умные” устройства для дома. Увидев успех наших телевизоров на полках, мы решили расширить наши продуктовые категории и занялись выпуском техники для дома и кухни и товаров категории beauty.

Все произошло очень гармонично: телевизоры дали нам новые рынки сбыта, и эти рынки сбыта предложили нам возможность сбыта бытовой техники и других товаров.

- Несмотря на экономический спад, сокращение доходов и прочие сопутствующие кризису обстоятельства, вы продолжаете диверсификацию бизнеса. Это не слишком рискованно?

Нет, наоборот, диверсификация и призвана уменьшать риски – так если в одной из категорий происходит провал в продажах, то другая категория поддерживает бизнес компании.

На протяжении всей пандемии телевизоры и бытовая техника являются самыми востребованными товарами среди наших пользователей, поскольку много времени люди сегодня проводят дома. Лично мы видим в этом для себя большой потенциал роста.

- Может ли диверсификация негативно отразится на бизнесе? И как этого избежать? Был ли такой опыт у вашей компании? Дайте несколько советов.

Да, естественно, бизнес всегда сопряжен с рисками. Что касается компании BQ, то мы не имеем негативного опыта диверсификации, у нас только позитивный опыт.

Связан он с тем, что мы четко просчитываем бизнес-модель, категории, ниши и предлагаем товары по оправданной цене с допустимой наценкой для нас, как производителя.

- На расширение нужно много денег. Откуда взять финансирование?

Компания располагает собственными денежными средствами. Также мы сотрудничаем с крупнейшими российскими банками.

- Пандемия оказала сильное влияние на сферу ритейла и значительно усилила позиции e-commerce. Как ваша компания адаптируется под новые реалии?

Мы уже второй год подряд видим кратный рост продаж в канале e-commerce, активно в них участвуем, работаем с крупнейшими маркетплейсами страны и наращиваем сотрудничество (улучшаем контент, вкладываемся в ко-бренд продвижение и тд).

- Планируете ли вы и дальше расширять бизнес? Какие продукты будете выпускать?

В следующем сезоне мы планируем представить линейку климатической техники и расширить категории бытовой техники для дома и кухни.

СОБСТВЕННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР И ГАРАНТИЯ ДО 25 ЛЕТ

На вопросы kp.ru ответил также генеральный директор ООО «Топекс Рус» Сергей Меньших.

- Добрый день. Вашей компании уже более 30 лет. Расскажите подробнее о вашей компании и что вы производите.

- Мы польская компания, предлагающая широкий спектр инструментов и электроинструментов. NEO Tools — один из ключевых брендов, который входит в Grupa Topex. Давайте я подробнее расскажу о Grupa Topex. В нашем портфеле 5 собственных брендов с предложением более 6 500 продуктов. Наши бренды: NEO Tools, TOPEX, VERTO, TOPTOOLS и GRAPHITE.

Слева Генеральный директор ООО Топекс Рус Сергей Меньших, справа Марчин Мазурек, Директор по продажам Grupa Topex

У нас работает около 600 человек в Польше и за рубежом. Нашу продукцию можно найти в 40 странах мира.

- Кто ваши основные потребители?

- Если мы говорим о NEO Tools, то наиболее емким ответом будет сказать, что это требовательные пользователи. Те, кто профессионально либо на достаточно высоком уровне использует инструмент. Чаще всего это люди рабочих профессий: электрики, монтажники, строители, сантехники, кровельщики, мастера по ремонту автомобилей и другие.

- При работе с инструментом безопасность на первом месте. На что важно обращать внимание при производстве инструментов (чтобы получить качественный продукт)? Как вы проверяете качество инструментов?

- Качественный продукт — результат сотен, если не тысяч факторов. Выделить что-то одно, значит обесценить другое. Если всё-таки попробовать ответить на ваш вопрос, то я бы выделил: внедрение новейших технологий и постоянная их модификация, использование высококачественных материалов и тщательная проверка качества продукции в лаборатории.

Внедренная в лаборатории система менеджмента качества сертифицирована одним из важнейших стандартов в области качества TÜV T + M, ISO и DIN.

Кстати, стоит отметить, что наш технический отдел ежегодно проходит инспекционный контроль, проводимый TÜV.

- Т.е. у вас есть собственный исследовательский центр? Какую продукцию там можно проверить?

- У нас есть собственная лаборатория. В ней мы проверяем продукцию Grupa Topex. Это, повторюсь, NEO Tools, TOPEX, VERTO, TOPTOOLS и GRAPHITE. Весь инструмент проходит ряд испытаний, который подтверждает соответствие техническим характеристикам продукции.

Также мы обращаемся в независимые исследовательские центры для дополнительного тестирования. Эти центры, конечно, нам не принадлежат.

- Вы сказали, что инструменты проходят более 50 различных, специализированных испытаний. Расскажите подробнее, какие испытания. Можете привести примеры?

- Давай я расскажу про несколько испытаний.

Одно из испытаний — это проверка механической прочности. Давайте представим, что нам нужно проверить техническую характеристику трещотки, на которую воздействует сила, указанная в стандарте. В нашем случае это 512 Н·м. Чтобы это проверить, мы подвергаем инструмент нагрузке 10 000 раз. Благодаря этому испытанию мы понимаем, что продукт безопасен для пользователя и будет служить ему долгие годы.

Еще одно испытание — это проверка твердости материала, когда мы проверяем соответствие стандарту минимальной твердости инструмента.

Также проводится металлографическое исследование, которое позволяет оценить структуру металлических материалов, использованных в производстве инструмента.

- А другие исследовательские центры могут проверить вашу продукцию?

- Конечно. Независимые исследовательские центры привлекаются для дополнительного тестирования.

Качественный продукт — результат сотен, если не тысяч факторов

- Что вы делаете, если обнаружили дефект? Могут ли такие товары попасть к потребителям?

- Если дефект обнаружен на этапе производства, тестирования либо на любой другом этапе до того, как он попал на прилавок, то, конечно, товар не идет в продажу. Если же товар всё таки попал к потребителю, мы в кратчайшие сроки решаем проблему клиента.

- Вы для всех товаров предоставляете гарантию? Кто и как может обратиться к вам по гарантии? На что гарантия распространяется (можно привести примеры)

- Гарантия распространяется на очень большую часть ассортимента. Мы предоставляем следующие гарантии на товары NEO Tools:

1. Гарантия на пневматический инструмент — 12 месяцев.

2. Гарантия на специальный инструмент — 12 месяцев.

3. Гарантия на гидравлическое и гаражное оборудование — 12 месяцев.

4. Гарантия на слесарно-монтажный инструмент — 25 лет.

- Это правда, что на некоторые товары гарантия 25 лет?! Обращались ли к вам спустя столько лет?

- Да, на слесарно-монтажный инструмент гарантия 25 лет. Таких случаев не было.