С технологиями и методиками Ворлдскиллс путь до любимой работы становится короче

Фото предоставлено Агентством развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия)

Программа «Содействие занятости» стартовала весной 2021 года и рассчитана на тех, кто планирует найти работу и трудоустроиться на подходящую вакансию, повысить квалификацию, стать самозанятым или открыть ИП. Всем по окончании обучения оказывается содействие в трудоустройстве.

Право на участие в программе в этом году имели ищущие работу граждане, включая безработных; люди предпенсионного возраста и старше 50 лет; женщины с детьми.

На форуме заместитель генерального директора по подготовке кадров и директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская напомнила, что «Содействие занятости» стартовала в мае в Чувашии с программы подготовки нескольких сварщиков. А пик интереса к проекту был достигнут в октябре, когда 27,5 тысячи человек подали заявки. Всего в этом году закончат обучение больше 56 тысяч слушателей.

Фото предоставлено Агентством развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия)

Светлана Крайчинская рассказала, что наибольший интерес у людей вызывают такие компетенции, как поварское дело, социальная работа, парикмахерское искусство, графический дизайн, веб-технологии и дошкольное воспитание. В топе – специальности, связанные со сферой услуг, творчеством и дизайном, информационными и коммуникационными технологиями.

Как отметила начальник отдела аналитики и цифровых сервисов Академии Ворлдскиллс Россия Ксения Оруджова, за 2021 год доступность обучения по стандартам Ворлдскиллс выросла в среднем на 57%. Такой вывод сделан, исходя из количества центров обучения, открывшихся не в столицах субъектов, а в отдаленных городах и даже селах. Таких «нестоличных» центров на старте программы было 520, а сейчас – 686. Всего количество Центров обучения по стандартам Ворлдскиллс выросло с 1211 (2020 год) до 1489 (2021 год).

Фото предоставлено Агентством развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия)

«Содействие занятости» - не первый проект Ворлдскиллс, связанный с профессиональной подготовкой людей. Один из них – запущенный в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» проект по профобучению и переподготовке людей в возрасте 50+. Как отметил на форуме генеральный директор Агентства развития профессий и навыков Роберт Уразов, ключевым моментом образовательных программ Ворлдскиллс является не столько подготовленность человека, сколько его способность эту профессиональную подготовленность монетизировать. То есть смысл в том, чтобы дать людям не рыбу, а удочку.

– Мы не хватаем какие-то вещи из воздуха. В проекте «Содействие занятости» используются технологии и наработки, которые созданы за время деятельности Ворлдскиллс Россия. Используем и материально-техническую базу, которая сейчас есть в колледжах, и технологию демонстрационного экзамена, который еще 4 года назад был диковинкой, а сейчас – привычный и эффективный способ аттестации. Используется опыт экспертов – мастеров производственного обучения, тех людей, которых готовит Академия Ворлдскиллс и которые к нам приходят сами, – сказал Роберт Уразов. – Сейчас главная задача движения Ворлдскиллс – сформировать устойчивую российскую практику: «научился – заработал». Ведь вопросы повышения зарплаты лежат не только в плоскости ответственности работодателей, но и в плоскости умений и мастерства работников. О чем говорят многочисленные примеры развития самозанятости: если мы можем научить и мотивировать человека быть в чем-то лучше на рынке труда, чем другие, то он сам себе сможет пробить дорогу.

Фото предоставлено Агентством развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия)

Программа «Содействие занятости» сыграла роль в исправлении ситуации на рынке труда. Как сказал на форуме заместитель директора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда РФ Ян Талбацкий, рынок в целом достиг допандемических значений. А в следующем году в программе «Содействие занятости» появится новая целевая категория – молодежь до 35 лет.

– Распоряжение уже в правительстве, и я думаю, оно в ближайшее время ляжет на подпись председателю. Молодежь – это будущее рынка труда. И здесь очень важно помочь молодым людям обрести себя через профессию, которая позволит им двигаться вперед. Не обязательно через классический найм, но и через самозанятость. Задача следующего года – дать молодым людям возможность для четкого карьерного трека и заработка, – отметил Ян Талбацкий.

Фото предоставлено Агентством развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия)

В рамках проекта «Содействие занятости» у всех центров обучения Ворлдскиллс в регионах были одинаковые функции, но все развивали проект, решали возникающие проблемы по-разному. Например, заместитель руководителя Центра опережающей подготовки Томской области Елена Ненашева рассказала о том, что среди подавших заявки на участие в проекте отбирали тех, кто точно собирался использовать новые навыки для трудоустройства. Но при этом в регионе были специальности, на которые людей ничем не заманишь.

– У нас в регионе никто не хотел работать швеями. Мы встречались с людьми, спрашивали почему. Отвечали: грязный цех и мало платят, – рассказала Елена Ненашева. – Мы сняли видеоролик о современном производстве: с какими материалами швея работает, на каком оборудовании, в каких условиях, сколько зарабатывает. После выхода сюжета стали поступать заявки на обучение этой компетенции. И даже когда мы полностью реализовали квоту, люди продолжали звонить и проситься на обучение. Мы показали профессию изнутри – и это сработало.

Фото предоставлено Агентством развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия)

Еще одна проблема – когда люди не могут пройти регистрацию. У многих даже нет учетной записи на Госуслугах.

– Мы написали инструкцию на каждый шаг слушателя. Причем почти всю информацию дали в картинках – так эффективнее воспринимается. Слушателей сопровождаем с момента регистрации на Госуслугах до сдачи демонстрационного экзамена. Бывает, что человек ходит на занятия, а за день до демэкзамена пропадает. В нашем Центре обучения есть сотрудник, который постоянно находится на связи со слушателями, – он и фиксирует, когда с кем-то из них что-то происходит, – рассказала директор Центра опережающей подготовки Санкт-Петербурга Ольга Коротеева.

К сожалению, главная проблема проекта – человеческая несознательность. Многие из тех, кто подает заявки, рассуждают примерно так: бесплатно – поучусь, трудоустраиваться не буду. По словам генерального директора Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан Эмиля Губайдуллина, на этапе рассмотрения заявок отсеяли около 3 тысяч человек – тех, кому ничего не нужно, кто ничего не планирует, кого можно назвать профессиональным безработным. Это люди, которые имеют неофициальный заработок, а пособие по безработице воспринимают как небольшой ежемесячный бонус. Тем и живут.

Фото предоставлено Агентством развития профессий и навыков (Ворлдскиллс Россия)

– Мы заключаем 2-сторонние и 3-стронние договоры со слушателями. В случае заключения 3-сторонних договоров указывается, куда человек пойдет устраиваться после обучения, – рассказал Эмиль Губайдуллин. – По договору слушатель обязан возместить стоимость обучения, если нарушит обязательства. Этот пункт в договоре имеет даже не юридический, а психологический эффект. В этом году к учебе приступили 2384 человека по 93 компетенциям. И только один, закончив обучение по компетенции «Огранка ювелирных изделий», уехал в Германию. Единственный случай нарушения договора.

Все, чем поделились спикеры из регионов, участники форума подробно обсудили на следующий день. Не исключено, что многие из представленных практических решений будут растиражированы среди центров обучения Ворлдскиллс.