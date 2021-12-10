Любишь кататься — люби и денежку платить: для автовладельцев придумали новые пошлины

Вводится госпошлина в 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Замена галогеновых фар на ксеноновые, новый обвес, крутой спойлер или просто установка сигнализации могут в следующем году потребовать дополнительных расходов.

Поправки в Налоговый кодекс о повышении госпошлин за внесение изменений в конструкцию машины, предложенные весной МВД, одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Теперь этот законопроект готовят к внесению в Госдуму. Если документ оперативно примут, он может вступить в силу уже в 2022 году.

Что нового ждет водителей?

1. Вводится госпошлина в 1000 рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства. Раньше разрешение выдавалось бесплатно.

2. С 800 до 1500 рублей повышается госпошлина за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

3. Вводится госпошлина в 1500 рублей за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность.

4. Вводится госпошлина в 1000 рублей за продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин разъяснил kp.ru, кого именно могут коснуться эти изменения.

- Прежде всего это ударит по самым небогатым автовладельцам, которые устанавливают газобаллонное оборудование, чтобы сэкономить на топливе, - объясняет автоэксперт. — До 400 тысяч автомобилей в год проходят через такое переоборудование. Цель законопроекта — получить дополнительные деньги в казну с этих 400 тысяч автомобилистов.

- Что кроме перевода на газ считается внесением изменения в конструкцию?

- Установка любого не предусмотренного конструкцией устройства: от сигнализации до увеличенных бортов для грузовиков, то есть компонентов, которых не было в заводской комплектации. ГИБДД трактует это как внесение изменений в конструкцию. Поэтому абсолютное большинство автомобилистов, которые устанавливают сигнализацию, теоретически могут получить штраф 500 руб. Инспекторы порой трактуют норму так, что даже неоригинальные запчасти нельзя установить без официальной регистрации внесения изменений. Но штрафы сейчас в таком количестве не выписывают, поскольку у ГИБДД есть сложности с доказательством внесения несанкционированных изменений. При этом новые пошлины на автотюнинг ударят только по белому рынку. Никакие гаражные переоборудования никто никогда не регистрирует.

Напомним, правила внесения изменений в конструкцию автомобилей действуют в стране с 2019 года. Перед тем, как переоборудовать авто, нужно получить техническое заключение в аккредитованной испытательной лаборатории, после чего ГИБДД выдает разрешение на внесение изменений в конструкцию. После того как тюнинг установлен, авто предоставляется на осмотр в ГИБДД, затем выдается свидетельство.