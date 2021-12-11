Нейропсихолог рассказала, чем могут быть вредны ребенку адвент-календари

Когда планируете адвент, учитывайте темперамент и особенности ребенка Фото: Shutterstock

Адвент – это такой календарь обратного отсчета предпраздничных дней. Помните, как мы в детстве зачеркивали даты на настенном календаре? Теперь все веселее: фишка адвента в том, что каждое утро ребенка ждет какой-то сюрприз. Можно купить готовый адвент-календарь – со сладостями или заданиями, можно сделать самостоятельно или даже придумать целый сценарий. Кто-то начинает развлекать детвору уже с 1 декабря, однако опытные мамы стартуют примерно за две недели до Нового года. Все-таки это усилия, а накануне праздника и других дел море. Да и ребенка можно утомить однообразием. Как сделать адвент беспроигрышно увлекательным, мы расспросили Валерию Солтан – психолога и эксперта в области детской физиологии и нейропсихологии, основателя Академии гармоничного развития «Как Здорово!».

– Когда планируете адвент, учитывайте темперамент и особенности ребенка, — советует специалист. — Например, тревожным детям («переживательным натурам») лучше не устраивать длительную подготовку к празднику, так как они склонны накручивать себя, «перегорать». Гиперактивным, напротив, важно максимально упорядочить режим: ритуальность помогает направить их энергию в нужное русло. Создайте четкий ритуал: например, каждое утро после умывания и завтрака идете проверять почтовый ящик и находите в нем письмо от сказочного героя с историей и заданиями. То есть адвент не отвлекает от привычных дел, его легко включить в привычное расписание и создать волшебную атмосферу ожидания праздника. И, конечно, открывать адвент и выполнять задания важно спокойно, без спешки. Найдите в течение дня время, когда ребенок сыт, отдохнувший, не занят, не играет. Тогда адвент не превратится в рутину, будет по-настоящему увлекать.

– Что лучше: адвент развивающий с заданиями и квестами или развлекающий, когда ребенок просто получает игрушку или сладости? Или детям любой вариант в радость?

– Традиционный адвент – это маленькое угощение каждый день. Но я придерживаюсь мнения, что не стоит заваливать сладостями. Они не должны ассоциироваться у ребенка с поощрением за хорошее поведение, с наградой за достижения, с ожиданием чего-то приятного. «Чтобы почувствовать себя счастливым, мне нужно съесть конфетку» – согласитесь, не самая полезная пищевая привычка. Осознанное отношение к еде воспитывается с детства.

Детям важно и интересно быть полноценными участниками какого-то процесса: не просто «съел и ушел», а разгадывать загадки, проходить квесты, что-то мастерить своими руками и придумывать, решать ребусы. Развитие в игре – самый эффективный способ «прокачать» мозг в детстве. В игре мы развиваем память, внимание, зрительное и слуховое восприятие, тренируем навыки чтения и письма, даже учимся самоконтролю и планированию. В детских играх так много возможностей! И эта идея отлично ложится в концепцию адвента: каждый день делать что-то новое, необычное и получать удовольствие от того, что справляешься сам.

Старайтесь чередовать активности: один день что-то посложнее, с чем ребенок еще не знаком, в другой день пусть будут веселые активные задания, в третий – что-то спокойное и расслабляющее.

– Что еще можно подсказать для укрепления родительско-детских отношений в предновогодние дни? Знаем такие: почитать вместе книги, посмотреть мультики и кино, много гулять вместе и разговаривать обо всем. Полистать фотографии и вспомнить, что было интересного и важного в уходящем году. Написать друг другу письма с теплыми словами и пожеланиями…

– Помните, что важно не количество времени, проведенного с ребенком, а его качество. Это самое главное правило родителей на все времена. Когда вы проводите время с ребенком, отдавайтесь этому на 100%. Даже если это всего 15-20 минут в день.

Конец года и подготовка к празднику – идеальное время для семейных вечеров, планирования. Например, мы в декабре или в новогодние каникулы устраиваем семейный вечер, где все вместе обсуждаем планы на предстоящий год: как будем отдыхать, чему хотели бы научиться, что увидеть и посетить. Обязательно учитывается голос каждого члена семьи. Можно планы записать в красивую тетрадь или нарисовать.

Еще здорово в декабре запустить в семье дневник благодарности. Пусть это будет блокнот или альбом, где каждый напишет (или нарисует, если ребенок маленький), за что он благодарит другого члена семьи. Например, благодарю дочку за то, что она так прилежно училась, была доброй и внимательной.

Хорошо, если в дальнейшем такой дневник благодарностей вы будете заполнять в течение года хотя бы раз в неделю. Мы так часто и так много замечаний неосознанно делаем детям и близким. И забываем благодарить и хвалить их. Давайте это исправлять!

Предложите ребенку написать себе письмо в будущее: «Здравствуй, я через год! Как твои дела?». Это гораздо интереснее для детей, чем писать списки целей.

И, конечно, всё, что вы перечислили: семейное чтение, просмотр «зимнего» кино и мультфильмов, семейные кулинарные мастер-классы – в конце года как никогда важно отдыхать и заземляться.