МОК собирается включить скейтбординг в программу Олимпиады-2028

В программе летней Олимпиады-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе, могут появиться новые виды спорта. Фото: Shutterstock

В программе летней Олимпиады-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе, могут появиться новые виды спорта. Это скалолазание, серфинг и скейтбординг. Они уже включены в список основных видов спортивных состязаний, который предстоит утвердить сессии МОК в Пекине.

В России очередной шаг МОК в сторону молодежных видов спорта вызвал волну энтузиазма.

«Многие говорили, что скейтбординг и Олимпиада сложно совместимы и, вряд ли, наш вид спорта задержится в программе Игр после Токио или Парижа. Сегодня МОК в очередной раз показал всем скептикам, что делает особую ставку на действительно народные молодежные дисциплины», - сказал президент федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Вдовин отметил, что в социальных сетях и диджитал в десятке самых популярных атлетов Олимпиады оказались трое скейтбордистов, за успехами которых следили более 210 миллионов человек.

Президент федерации рассказал, что в эти дни – с 9 по 20 декабря - в Нижнем Новгороде проходит этап международного фестиваля Grand Skate Tour, в рамках которого как раз и пройдут соревнования по скейтбордингу, роллер-спорту, самокатному спорту и лонгбордингу. В фестивале участвуют более 500 человек из 20 стран, призовой фонд мероприятия – более 1 млн рублей. То, что фестиваль традиционно летних видов спорта проходит зимой, только добавляет этому событию изюминку, считают организаторы.

А еще в рамках фестиваля в Нижнем Новгороде устроили знаковое мероприятие - Первый международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных субкультур, на который собрались более 200 человек. Он проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Илья Вдовин отметил, что Нижний Новгород в очередной раз доказывает всему миру, что Россия не отстает от актуальных олимпийских трендов и напомнил, что в 2019 году здесь прошел первый континентальный чемпионат по скейтбордингу – Чемпионат Европы, на который приехали участники из 24 стран и который высоко оценил президент международной федерации World Skate Сабатино Араку.