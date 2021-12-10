«А что, можно жить втроем?»: Дарья Донцова вспомнила, что Лиля Брик рассказала ей про Маяковского во время первой встречи

Дарья Донцова во время интервью ютуб-блогу «Стрелец, молодец!». Фото: YouTube

Дарья Донцова известна не только тем, что победила рак и выпустила три сотни детективов. Она еще и любимую женщину Владимира Маяковского знала. О чем и рассказала в интервью ютуб-блогу «Стрелец, молодец!».

ПРО ПАПУ-РАЗВЕДЧИКА

«Я вообще ничего не знала об этом. Наверно, стоило бы догадаться, почему писателя хоронят на Новодевичьем кладбище, гроб везут на лафете по Садовому, большое количество орденов и медалей. Тогда [когда отца не стало] я была на последнем месяце беременности, и не придала этому значения. Мама умерла, так ничего и не рассказав. У папы была кипа ежедневников. Я однажды взяла один, начала листать, обнаружила записи на немецком. Очень удивилась. Он никогда и ничего не рассказывал»

ПРО КРИТИКУ

«Сейчас читаю только свой директ. Говорят и говорят. Донцова — имя нарицательное? Да на здоровье. Что дальше? Меня никогда не волновало чужое мнение обо мне. Не знаю почему. Мнение мужа, дочери, двух сыновей, невесток, зятя, внуков — да. Есть несколько самых близких людей. Есть одна подруга, с которой мы дружим с детского сада, то есть уже 62 года. С другой подругой чуть меньше. Вот мнение этих людей меня волнует»

ПРО НОРМУ

«Одна книга за два дня, 250 книг за год — это неправда. У меня норма — 11 книг в год. Люди видят уже выпущенные книги и думают, что я только что их написала. Просто с каждым годом их становится больше. Вы можете увидеть, что в выпуске Дарьи Донцовой 150 книг. Но это не значит, что я написала их одновременно. Где ум и логика? По документам [книжной] палаты это видно»

ПРО ЛИЛЮ БРИК

«Иногда так смотришь на старые фото Осипа Брика, Лили, Маяковского и понимаешь, что они вообще ничего не передают. Мы познакомились с Лилей в Переделкино (писательское гнездо, где и выросла Донцова), там была такая круглая большая поляна, рядом был дом творчества писателей. У меня было задание прочитать стихи Маяковского «В комнате двое: я и Ленин». Надо было выучить для школы. И вот я иду — из здания вылетает женщина. Маленькая, худенькая, рыжая. В невероятных туфлях на каблуках. Спрашивает: «А что ты Маяковского читаешь?». Я говорю: «Вот задали в школе, показываю учебник». Она говорит: «Дай сюда», быстро пролистывает страницы и заключает: «Какая глупость!» И выбросила учебник в овраг. «Пойдем, - говорит. - Я тебе все расскажу». И повела меня по поляне. Таких людей я больше не встречала. Она вывалила на мою детскую голову кучу информацию про Маяковского, которую я тогда не могла переварить. Просто тьма, ведро. Мы обошли огромную поляну, и она убежала на дачу. Я стою и не знаю, что делать. Побежала к Валентину Петровичу Катаеву. И говорю: «Дядя Валя, я такую тетю встретила! Она мне такое рассказала про Маяковского. А что, можно жить втроем?». Он сидел на терассе, выслушал и сказал: «Эсточка (обращаясь к жене), кажется, ребенок повстречался с Лилей и узнал много интересного!» На следующий день я нарезала круги по той поляне, потому что ждала, пока она выйдет».