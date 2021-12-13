Муратов выступил против войны и пыток

10 декабря в городской ратуше Осло Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира. «За усилия по защите свободы выражения мнений». Фото: REUTERS

10 декабря в городской ратуше Осло Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира. «За усилия по защите свободы выражения мнений».

Главный редактор «Новой газеты» произнес 12-минутную речь.

Назвав имена репортеров и обозревателей, погибших не только в горячих точках, но и в мирных российских городах, Муратов заявил, что его премия - для всей настоящей журналистики, которая пытается улучшить будущее. Огорчился, что десятки представителей профессии покидают страну. Напомнил генсеку ООН, что тот обещал помочь расследованию драмы, когда в Центральноафриканской Республике были убиты трое наших коллег.

Главный редактор «Новой газеты» произнес 12-минутную речь. Фото: REUTERS

Рассказав про боль родителей солдат, погибших в Чечне, чьи останки матери и отцы опознавали в вагонах-моргах в Ростове, Муратов представил свой взгляд на то, как в нынешнем мире организуются военные конфликты. И, процитировав другого нобелевского лауреата, Михаила Горбачева, выводившего войска из Афганистана, предложил не продвигать «идею смерти за Родину», а «наладить жизнь без похоронок».

Дмитрий Андреевич предложил идею Международного трибунала против пыток, который бы по всему миру устанавливал не только тех, кто пытает, но и тех, кто за ними стоит. И который бы признал истязания тягчайшим преступлением против гуманности.

В финале речи Муратов, сэкономив» 60 секунд, попросил почтить минутой молчания память погибших и преследуемых коллег-репортеров. Зал встал. Фото: REUTERS

Муратов высказал мнение, что можно спасти тысячи детей и молодых людей с редкими заболеваниями, если усадить их представителей за круглый стол с бонзами фармацевтики и специалистами. И по итогам обсуждения деньги на спасение этих жизней найдутся там, где живут богаче прочих.

Лауреаты Нобелевской премии мира этого года Мария Ресса и Дмитрий Муратов вместе с лауреатом прошлого года и исполнительным директором Всемирной продовольственной программы Дэвидом Бисли Фото: REUTERS

Руководитель «НГ» сказал, что свою премию направит «на помощь больным людям и поддержку независимой журналистики».

В финале речи Муратов, сэкономив» 60 секунд, попросил почтить минутой молчания память погибших и преследуемых коллег-репортеров. Зал встал.