«Пятёрочка» начала трудоустраивать людей с нарушениями слуха

Слабослышащие сотрудники занимаются формированием заказов, подбирают замену для тех товаров, которых в данный момент нет в наличии, делают фасовку и маркировку уже собранных заказов и передают их курьерам для доставки, а также работают в торговом зале с товарами и ценниками. Гости магазинов смогут понять, что им помогает слабослышащий сотрудник, по специальной надписи на жилетке и значках «Я плохо слышу, но готов помочь». Обучение сборщиков проводят на месте директора магазинов.

Торговая сеть предлагает сотрудникам с нарушением слуха трудоустройство в штат. Соответственно, им доступны все бонусы и льготы, что и персоналу розницы, например, скидки на весь ассортимент магазинов и 20% на готовую еду и подключение к сервису телемедицины, где бесплатно онлайн можно получить помощь терапевта и профильных врачей. На сегодня в магазинах торговой сети трудятся порядка 50 сборщиков заказов с нарушениями слуха, в дальнейшем «Пятёрочка» планирует масштабировать этот проект и на другие города, где есть сервис доставки.

«Мы как крупный ритейлер работаем с разными целевыми аудиториями: студентами, пенсионерами, женщинами в декрете, людьми с ограниченными возможностями. Проект, который мы запустили в сотрудничестве с Всероссийским обществом глухих, уже получил позитивные отзывы – и от персонала магазина, и от новых сотрудников – сборщики с нарушением слуха работают точно так же, как и весь остальной коллектив. Считаю, это большой шаг вперёд, прежде всего, компании как социально ответственного бизнеса», – прокомментировала Светлана Бояршинова, директор по управлению персоналом территории «Москва» торговой сети «Пятёрочка».