«Плацдарм для инновационных и безопасных технологий»: на Ямале прошло совещание о развитии российских технологий в ТЭК

10 декабря на Бованенковском месторождении прошло совещание о сотрудничестве отечественных машиностроительных предприятий и Газпрома под председательством вице-премьера федерального правительства Юрия Борисова. В мероприятии также приняли участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов. На совещании обсудили вопросы импортозамещения на предприятиях компании и топливно-энергетического комплекса в целом, потенциал российских предприятий, перспективные проекты в сфере ТЭК.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕГИОН

Открывая совещание, Юрий Борисов подчеркнул, что ключевым вызовом для российской промышленности является обеспечение предприятий ТЭК высокотехнологичным отечественным оборудованием. Вице-премьер рассказал о работе по импортозамещению в нефтегазовой отрасли. В частности, по замещению критически зависимого от импорта оборудования для сжижения газа, разработки шельфовых месторождений, подводной добычи углеводородов и гидравлического разрыва пласта.

«Обсуждение вопросов сотрудничества компании и отечественных предприятий актуально именно здесь, на Ямале, который является стратегическим нефтегазоносным регионом России. «Газпром» сделал полуостров плацдармом для инновационных и безопасных технологий и технических решений. Многие из них разрабатывались специально для Ямала отечественными предприятиями, в том числе оборонно-промышленного комплекса», – отметил Юрий Борисов.

Владимир Якушев сообщил на совещании, что промышленные предприятия Уральского федерального округа исторически прочно интегрированы с предприятиями нефтегазового комплекса. В округе производится 40% от общероссийского объема труб для нефтегазопроводов и арматуры для них, половина бурильных машин, треть вагонов-цистерн, 20% самосвалов для бездорожья.

«Освоение труднодоступных территорий и запасов потребует и совершенствования технологий, соответствия мировым стандартам, в том числе экологическим, что приведет к модернизации производств, повышению квалификации сотрудников. Уральские регионы проводят активную политику в этом направлении», – сказал Владимир Якушев.

НОВЫЙ ВЫЗОВ

Дмитрий Артюхов на совещании отметил, что вопрос применения на нефтегазовых предприятиях отечественных технологий – важнейший для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. Новые проекты ТЭК – освоение шельфа, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов – большой вызов для российских предприятий.

«Вышло поручение Президента о разработке комплекса мер для выхода на сложные запасы Надым-Пур-Тазовского региона. Там сосредоточены перспективные запасы на десятки миллиардов кубометров добычи в год. Это комплексная программа с целым набором мероприятий – административных, налоговых, и, конечно, технологических. В нашем регионе задач очень много, потенциал отрасли значительный. Мы видим динамику роста добычи и спроса на газ. И добывать его нужно максимально на отечественном оборудовании как в новых регионах, так и в традиционных, где уже создана вся инфраструктура», – сказал Дмитрий Артюхов.

В ходе выездного совещания участники посетили производственные объекты Бованенковского месторождения, значительную часть которых составляет оборудование российского производства.