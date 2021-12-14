Два литовских министра подали в отставку из-за санкций США против Белоруссии

Глава МИД Габриелюс Ландсбергис является внуком литовской "иконы независимости" Витаутаса Ландсбергиса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сразу два министра правительства Литвы подали в отставку из-за санкций, введенных в отношении Белоруссии. Это министр транспорта Марюс Скуодис и глава МИД Габриелюс Ландсбергис. Последний является внуком литовской "иконы независимости" Витаутаса Ландсбергиса. Но если вы подумали, что эти два деятеля решили встать на защиту интересов своей республики, то придется вас поправить – все с точностью до наоборот.

Министров Литвы крайне возбудил и возмутил тот факт, что Литва не смогла маршировать в ногу с США, которые ввели санкции в отношении белорусских предприятий. Санкции, в частности, против "Беларуськалия", крупнейшего мирового производителя калийных удобрений, переваливающего их на экспорт через транспортную инфраструктуру Литвы ("Литовские железные дороги" и порт Клайпеда), вступили в действие 8 декабря. И тут вдруг выяснилось, что железнодорожники Литвы продолжают перевозить грузы из Белоруссии. Кошмар! Скандал в благородном семействе! Скандалище!

Прошел слух, что ушлые руководители железных дорог взяли с белорусской стороны предоплату за транспортировку грузов. Причем, на несколько месяцев вперед. И теперь должны выполнять свои контрактные обязательства. Глава МИД Литвы Ландсбергис-младший так возмутился этим обстоятельством, что пообещал уйти в отставку, если сведения о предоплате подтвердятся. Его поддержал и министр коммуникаций и транспорта, сделавший вид, что ни о чем таком не подозревал, хотя сведения о заключенных контрактах поступали в его министерство своевременно.

Сведения подтвердились. Министры - люди слова - написали заявления. После чего стало понятно, что сама их Родина Литва интересует их постольку-поскольку. А главное – отстаивание интересов США. Мало того, что Китай перестал использовать транспортную инфраструктуру Литвы, Россия перенаправила свои грузы, да и Белоруссия сокращает свои поставки и перевалку грузов (уже ушли из Литвы нефтепродукты, продукция "Гродно Азот", другие товары) с перспективой полного прекращения, так Вильнюс еще и сам накидывает на себя петлю, на которой собирается повеситься.

У Литовских железных дорог основу грузового оборота составляет как раз продукция из Белоруссии. Руководство железных дорог уже запросило в случае прекращения этих перевозок субсидию в 50 млн евро. Так ведь и порт Клайпеды становится убыточным – свыше 30% грузооборота составляли грузы из Белоруссии. Более того, "Беларуськалий" даже приобрел пакет в 30% в компании "Терминал насыпных грузов", которая занимается перевалкой удобрений в порту.

Ах, да, чуть не забыли. Между литовскими транспортными компаниями и белорусскими поставщиками заключены действующие контракты, и разрыв этих договоров и их неисполнение грозит литовской стороне судами, штрафами и пенями. И теперь перед Вильнюсом стоит еще одна непростая задача – каким-то образом постараться увернуться от выплат штрафов и неустоек, потому что никакие санкции, тем более, третьей стороны (напомним, санкции ввели США) в отношении любого из участников договорных отношений форс-мажорным обстоятельством, освобождающим от исполнения договора, не считаются.

Но для великих литовских патриотов Скуодиса и Ландсбергиса-младшего (кстати, в Литве постарались забыть, что его дедушка был агентом КГБ) вот это все – мелкие незначительные обстоятельства. Главное же – стоять на страже интересов США. До последнего литовца.

Благо, судя по динамике демографии, ждать осталось недолго.