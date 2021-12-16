Каждый километр - 100 рублей. В России пройдет благотворительный онлайн-забег Дедов Морозов

В канун Нового года - 26 декабря 2021 года - состоится онлайн-забег Дедов Морозов.

В канун Нового года - 26 декабря 2021 года - состоится онлайн-забег Дедов Морозов. Участие можно принять из любой точки мира, этим вы поможете подопечным благотворительного фонда "Вера".

Забег будет проходить весь день - с 06.00 до 23.59 по мск. Онлайн-регистрация уже открыта по ссылке: https://funruns.ru.

Акция проводится ежегодно, но лишь второй раз в онлайн-формате. От обычного он отличается тем, что устраивать забег можно без компании и в любом удобном для вас месте, будь то парк, дворовая улица или лес. Даже дома вокруг кота - считается. Можно совместить приятное с полезным и устроить забег во время выгула собаки. Главное - зафиксировать результат в любом трекинге и опубликовать скриншот в сети Вконтакте, Facebook, Одноклассниках, TikTok или Instagram с хештегом #забегдедовморозов2021. Обязательно нужно отметить в публикации фонд помощи хосписам «Вера» (ваш аккаунт должен быть открытым).

Идея в том, что каждый пройденный вами километр превратится в 100 рублей, которые направят на поддержку тяжелобольных детей и взрослых подопечных БФ. Средства переведут на счет "Веры" генеральный партнер забега "Лаборатория Касперского" и компания RRC.

Если не хотите бежать один, то всегда можно собрать группу единомышленников. Возможно даже проведение корпоративного забега.Подробности на сайте.

Например, в прошлом году в акции приняли участие 619 бегунов из 11 стран - России, Латвии, США, Голландии, Великобритании, Молдавии, Канады, Норвегии, Черногории, Германии и Финляндии. Некоторые Деды Морозы бежали даже в сильные морозы до минус 30 градусов, а самый выносливый участник преодолел дистанцию в 55,15 км.

Партнеры забега были впечатлены настолько, что увеличили пожертвования на треть. В итоге участники акции насобирали для нуждающихся 800 тысяч рублей!

Кому пойдут средства

Все заработанные Дедами Морозами деньги будут переведены на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей и взрослых, которые почти всю свою жизнь проводят дома или в стационарах хосписов. Таким людям больше всего нужна поддержка и внимание.

Для детей фонд покупает специальные коляски и портативные медицинские приборы, чтобы ребята могли ходить в школу или на прогулки. А для обитателей хосписов, которые не смогут встретить Новый год дома, волонтеры создают атмосферу праздника.

Фонд "Вера" и проект funruns приглашают вас принять участие в забеге и внести свой вклад в доброе дело.