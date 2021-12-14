«Лига Ставок» первой в России выпустила NFT-токен

Компания «Лига ставок» первой среди российских букмекерских контор выставила на рынок уникальный «Золотой Джекпон». Это NFT-токен в виде короткого видеоролика с персональным номером 0255222782. Об этом сообщает пресс-служба «Лиги ставок».

В компании уточнили, что «Золотой Джекпон» появился на бирже NFT 13 декабря. Площадкой для продаж стал OpenSea. Это крупнейший маркетплейс для торговли невзаимозаменяемыми токенами, использующем технологии блокчейн Ethereum.

По данным экспертов, до этого дня никто из российских букмекеров не совершал подобных действий и не заходил на этот рынок.

Приобретение «Золотого Джекпона» дает право на участие в финальном розыгрыше, победители которого станут обладателями кругленькой суммы с шестью нулями. Итоговый розыгрыш запланирован в рамках акции «Джекпот. Большой куш». Финал пройдет 17 декабря 2022 года.

Напомним, акция «Джекпот. Большой куш» стартовала в октябре 2021 года. Размер призового фонда - 400 миллионов рублей. Розыгрыш проходит каждый день. Чтобы стать участником, нужно заключить в «Лиге Ставок» пари любого вида. Каким бы ни был исход, происходит конвертация в джекпоны.

В букмекерской конторе уточнили, что по данным на 13 декабря, около 1,5 тысячи счастливчиков уже стали обладателями в общей сложности больше 24 миллионов рублей.