Мужа Светланы Тихановской посадили на 18 лет усиленного режима

Как считает следствие, Сергей Тихановский и его приближенные долгое время готовили беспорядки в Белоруссии, которые вспыхнули после выборов президента в августе 2020 года. Фото: EPA/TATYANA ZENKOVICH/ТАСС

Как считает следствие, Сергей Тихановский и его приближенные долгое время готовили беспорядки в Белоруссии, которые вспыхнули после выборов президента в августе 2020 года. По делу были проведены больше 70 экспертиз, которые доказали, что блогер в своем YouTube и Telegram-каналах открыто призывали к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей и это привело к массовым протестам в стране.

- Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более Br3,5 миллиона, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, - сообщает БелТА.

Всего в деле Тихановского сразу несколько статей, среди которых «организация массовых беспорядков», «разжигание социальной вражды» и «воспрепятствование работе ЦИК».

По этим же статьям осуждены оператор Youtube-проекта Тихановского Артем Саков (ему дали 16 лет) и программист, модератор соцсетей, россиянин Дмитрий Попов (16 лет).

Кроме них:

- Николай Статкевич, оппозиционер (14 лет);

- Игорь Лосик, администратор признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" (15 лет);

- Владимир Цыганович, блогер (15 лет).

Сергей Тихановский — видеоблогер, который собирался участвовать в выборах президента 2020 года, но ЦИК отказал ему в регистрации. Вместо него кандидатом стала его жена Светлана. С мая прошлого года он находится в СИЗО, куда попал вместе с соратниками за незаконный митинг, в ходе которого «грубо нарушали общественный порядок и отказывались выполнять законные требования сотрудников милиции».