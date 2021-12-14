«Единая Россия» присоединилась к «Елке желаний»

Новый год – самое сказочное время. Запах хвои, мандарины, подарки… «Единая Россия» помогает воплощать мечты детей и подростков со всей страны. Первым шары с елки, установленной в Центральном исполкоме «Единой России», снял Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. В них оказались пожелания 16-летнего Ильи Матюшенцева из Татарстана, 17-летней Ольги Романовской из Псковской области и 4-летней Веры Морозовой из Санкт-Петербурга.

«Призываю всех подойти к прекрасным новогодним елям, которые установлены в региональных отделениях, в общественных приемных партии, в районах, в администрациях субъектов, - обратился к однопартийцам Андрей Турчак. - Чем больше предновогодних желаний мы выполним, тем больше позитива войдет в наши дома и отзовется в наших добрых сердцах».

Десятилетний Павел из Пскова мечтает о телефоне — шар с его желанием с елки снял руководитель Комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Вице-спикер Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова подарит планшет и телефон двум детям из Санкт-Петербурга.

«Шары постоянно обновляются. Вся «Единая Россия» будет участвовать в акции. И объявим конкурс среди региональных отделений — на самое большое количество выполненных желаний», — объявил Андрей Турчак.

Ранее секретарь Генсовета партии сообщил, что «Единая Россия» проведет традиционную серию акций в новогодние праздники. Их организуют активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры, добровольцы. Они украсят приемные покои в ковидных госпиталях и кол-центры, дворы в больницах перед окнами палат, вручат медикам праздничные продуктовые наборы. Кроме того, десятки тысяч фронтовиков получат новогодние подарки и знаки внимания.