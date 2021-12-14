Обучение по программам Ворлдскиллс: новые навыки и хорошая работа

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Весной 2021 года государство запустило по всей стране программу обучения отдельных категорий граждан, чтобы помочь людям сохранить свою конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.

Занятия проходят на базе колледжей, прошедших специальный отбор на право стать центром обучения Ворлдскиллс. Обучение ведут преподаватели-практики, прекрасно знающие свое дело. Профессиональный уровень выпускников определяется на экзамене: выпускники должны выполнить практическое задание, продемонстрировав не столько знания, сколько полученные навыки.

По итогам экзамена они получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). В нем работодатель видит, какими профессиональными навыками его сотрудник владеет в наибольшей степени. По окончании обучения выдается и традиционный документ – диплом или свидетельство. Что еще дает обучение?

- Двухмесячный курс по мехатронике помог мне понять мои сильные и слабые стороны. Я с нуля освоил программирование. Научился программировать автоматизированную станцию: вот она, как живая, двигается, детали сортирует и по ячейкам раскладывает! - рассказал инженер-ремонтник Раменского приборостроительного конструкторского бюро Сергей Демидов, - И еще я понял, что могу осваивать новые навыки, развиваться и выполнять более сложную работу, чем сейчас. Хочу стать программистом.

Как сказала специалист по кадрам АО РПКБ Ольга Митькина, Сергей может получить более высокую категорию в конце года по результатам оценки персонала.

Перспективы обозначил заведующий лабораторией «Мехатроника» Раменского колледжа Владислав Гудков:

- Выпускники могут развиваться в таких направлениях, как наладчик или оператор станков с ЧПУ, слесарь контрольно-измерительных приборов, программист любой автоматизированной системы.

Аналогичная история – у Екатерины Заяц из Невинномысска. По словам девушки, работа в переплетном цехе была рутинная и механическая: сшивала журналы, буклеты, брошюры. Зацикливаться на этом ей не хотелось. И тут как раз компания, в которой она работает, приобрела лазерную установку. Оператора решили обучить лазерным технологиям из своих сотрудников. Предложили Екатерине, она с радостью согласилась, потому что, говорит, воплотила мечту детства – обрела занятие, в котором объединены и рисование, и техника.

- Самое сложное было научиться рисовать макеты в программе. Но преподаватель очень хорошо объяснял и сейчас я без проблем справляюсь с этой работой. Главное – она у меня теперь еще и творческая! - говорит Екатерина Заяц.

А по словам директора по персоналу компании «Оптима» Татьяны Гончаровой, в дальнейших планах - покупка еще одной лазерной установки. И у Екатерины есть все шансы стать мастером.

Еще одна категория участников программы - молодые мамы. Многие из них тревожатся, что, находясь в декретном отпуске, выпадут из жизни, не смогут потом работать на том же уровне и не получат ту же должность и зарплату, которые были раньше.

Впрочем, для многих женщин отпуск по уходу за ребенком – время переосмысления.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Анна Сычева 12 лет проработала в банковских структурах Екатеринбурга. А сейчас она - предприниматель, творец своей судьбы. Именно после рождения дочери, находясь в декрете, Анна освоила предпринимательские навыки. Однажды ей позвонили из Центра занятости и предложили пройти профессиональную подготовку по программе Ворлдскиллс.

- Я сначала скептически отнеслась к этому звонку: какая-то программа, какой-то Ворлдскиллс… Но с первого дня обучения нас стали погружать в работу. И это было круто! - вспоминает Анна Сычева. - Во время учебы я на 100% поняла, что нахожусь на правильном пути. Я стала свободной, у меня появилась страсть к знаниям, и я знаю, чего хочу.

Училась Анна в Уральском колледже им. И.И. Ползунова. Как рассказала эксперт Ворлдскиллс и преподаватель колледжа Оксана Елохина, «к нам приходят люди, которые хотят изменить свою жизнь. Поэтому они уже представляют, в каком направлении хотят работать. Программу строим таким образом, чтобы на примере идеи своего бизнеса все слушатели отработали свои практические навыки и начали их реализовывать уже в процессе обучения».

Кстати, во время учебы Анна отрыла интернет-магазин по продаже подростковых рюкзаков.

- До обучения я представляла себе торговлю так: купила рюкзак, написала на сайте «рюкзак черный, с перьями, цена такая-то..» и была уверена, что именно цена сыграет основную роль. На самом деле нет. После курсов я четко понимаю, как нужно заходить на рынок, как грамотно выстраивать воронку продаж с клиентом, как довести его до покупки. Сейчас у меня две цели на ближайший год: хочу открыть собственный склад и выйти на международный рынок, - говорит Анна.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ?

Программа «Содействие занятости» продлится до 2024 года. Каким компетенциям можно обучиться, где и когда их можно освоить? Эта информация содержится на сайте trud.worldskills.ru. Работодатели, которых интересует обучение сотрудников, также могут обратиться в Центры занятости населения.

Участником программы «Содействие занятости» могут стать ищущие работу и безработные граждане, которые обратились в центр занятости населения, люди старше 50 лет и граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.