Ипотека в Иркутске, Тыве и на Алтае станет еще доступнее

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Для большинства жителей регионов ипотека все еще «кусается». В этой связи федеральное и региональные правительства, профильные специалисты, финансисты прилагают различные усилия, чтобы приобрести свое жилье смогли все, кто в этом нуждается. Многое делается для повышения адресности льготных ипотечных программ.

Так, финансовым Институтом ДОМ.РФ предлагается Единая ипотечная программа для Сибирского федерального округа (СФО). «Обкатать» ее предстоит пока только в трех регионах: в Иркутской области, в Республиках Алтай и Тыва. Об этом в ходе онлайн-конференции по теме «Развитие жилищного строительства в СФО», - сообщил руководитель направления «Методология и развитие» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Он рассказал, что для совершенствования механизмов господдержки, направленных на улучшение жилищных условий граждан, была разработана Единая ипотечная программа. Она объединит федеральные и региональные меры поддержки, позволит создать в регионах более выгодные условия кредитования и повысит доступность ипотечных продуктов в целом и для отдельных категорий граждан. В ближайшее время ожидается подписание соглашения о запуске Единой ипотечной программы в названных регионах. В дальнейшем специалисты приступят к разработке нормативной правовой базы для ее реализации.

Вполне вероятно, что Единая ипотека распространится в дальнейшем и на Хакасию, и на Кемеровскую и Омскую области. А потом объединит и всю страну.